Avrupa Komisyonu, Rus Müdahalesi Şüphesi Açıkladı

AVRUPA KOMİSYONU’NDAN AÇIKLAMA

Avrupa Komisyonu, başkan Ursula von der Leyen’i taşıyan uçağın navigasyon sisteminin Rus müdahaleleri nedeniyle bozulduğuna dair şüpheler taşıdığını duyurdu. AB Komisyonu sözcüsü, “GPS bozulmasının” 31 Ağustos’ta von der Leyen’in Bulgaristan’a ulaşmak üzereyken meydana geldiğini ancak uçağın güvenli bir şekilde indiğini belirtti. Ayrıca, “Bulgar makamlarının, Rusya’nın bariz müdahalesinden şüphelendiklerine dair bilgiler aldık” şeklinde bir ekleme yaptı.

FLİBE HAVALİMANI’NA KAĞIT HARİTA İLE İNİŞ

İngiliz Financial Times gazetesi, ismi açıklanmayan yetkililere dayanarak pilotların von der Leyen’in uçağını kağıt haritalar kullanarak Filibe Havalimanı’na indirdiğini bildirdi. Bulgaristan hükümeti, uçuştaki “GPS navigasyon sistemine bilgi ileten uydu sinyalinin etkisiz hale geldiğini” doğruladı. Açıklamada, “Uçuşun emniyetini sağlamak amacıyla hava kontrol hizmetleri derhal karasal navigasyon araçlarını kullanarak alternatif bir iniş yöntemi önerdi” ifadeleri yer aldı.

KREMLİN’DEN YANIT

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Financial Times’a verdiği demeçte gazetede yer alan bilginin “yanlış” olduğunu ifade etti. Avrupa Komisyonu ise, “Tehditler ve yıldırma Rusya’nın düşmanca eylemlerinin olağan bir parçasıdır” açıklamasında bulundu. Olay, “savunma kabiliyetlerini artırma ve Ukrayna’ya destek verme” yönündeki kararlılıklarını güçlendireceğini vurguladı. AB’nin Savunmadan Sorumlu Komiseri Andrius Kubilius, olayın ardından AB’nin GPS bozucuları tespit etme yeteneklerini geliştirmek için alçak Dünya yörüngesine daha fazla uydu konuşlandıracağını belirtti.

GPS BOZUCULARI KONUŞULUYOR

Bulgaristan Hava Trafik Hizmetleri Kurumu, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin başladığı Şubat 2022’den bu yana GPS vakalarında, bozucular da dahil olmak üzere “gözle görülür bir artış” olduğunu açıkladı. Son yıllarda Baltık kıyılarında faaliyet gösteren havayollarında on binlerce sinyal bozucu vakası kaydedildi. Üç Baltık ülkesi olan Letonya, Litvanya ve Estonya, Rusya topraklarıyla çevrili bir durumda bulunuyor.

HAVACILIK GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Mart 2024’te, İngiltere’nin o dönemki Savunma Bakanı Grant Schapps’ı taşıyan bir askeri uçakta sahte sinyallerle gerçek sinyallerin değiştirildiği bir olay yaşandı. Uçak, Rusya’nın Polonya ile Litvanya arasındaki Kaliningrad bölgesinin civarında uçarken, yolculuğuna güvenli bir şekilde devam edebildi. Sahtecilik olayının sıklaşması üzerine Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA) ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2024 yılında özel bir konferans düzenleyecek. İki kurum, saldırıların “havacılık emniyeti açısından önemli zorluklar yaratabileceği” hususunda uyarıda bulundu.

RUSYA’NIN TUTUMU VE UÇUŞ GÜVENLİĞİ

Moskova, ticari havacılığa yönelik müdahale ya da saldırı iddialarını sürekli olarak reddediyor. Rusya ile GPS bozulmaları arasındaki bağlantı henüz kanıtlanmadı. Ancak Avrupa hükümetleri ve uzmanlar, bu tür eylemlerin Kremlin’in kaos yaratma ve Avrupa güvenliğini zayıflatma stratejisiyle uyumlu olduğunu belirterek Rusya’yı suçluyor. Uçakların GPS dışındaki navigasyon sistemlerini kullanabilmesi mümkün olsa da, GPS’in bozulması diğer uçaklarla çarpışma riskini artırıyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House’un Rusya ve Avrasya Programı’nda kıdemli danışman olarak görev yapan Keir Giles, BBC’ye yaptığı açıklamada bu tür müdahalelerin Rusya yakınlarındaki uçuşların “sabit bir özelliği” haline geldiğini ifade etti. Giles, bu müdahalelerin zaman ve konumlandırma hizmetlerini aksattığını belirtirken, “Bunlar münferit olaylar olmaktan çıkıp normalleşmeye başladı” dedi. Moskova’yı “müdahale kampanyasını” durdurmaya ikna edecek kimsenin “istekli veya muktedir olmadığını” da ekledi.

VON DER LEYEN’İN ZİYARETİ

Von der Leyen, savunma hazırlıklarını görüşmek üzere doğu AB ülkelerine düzenlediği tur kapsamında Bulgaristan’ı ziyaret ediyordu. Komisyon sözcüsü, tur sırasında “Rusya ve onun vekillerinden gelen günlük tehditleri ilk elden gördüğünü” bildirdi.