Avrupa Konseyi, İfade Özgürlüğünü Korudu

AVRUPA KONSEYİ, GAZZE PROTESTOLARINA YÖNELİK KISITLAMALARI ELEŞTİRİYOR

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt’e bir mektup göndererek Gazze protestolarına uygulanan kısıtlamaları ve müdahaleleri eleştirdi. Toplanma özgürlüğünün ihlal edilmemesi gerektiği vurgulandı. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Michael O’Flaherty, Almanya’daki Filistin yanlısı göstericilere karşı polis şiddetini de eleştirdi.

POLİS ŞİDDETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

O’Flaherty, Dobrindt’e yazdığı mektupta toplanma ve ifade özgürlüğünün sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti. Mektubunda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki olarak düzenlenen protestolar sırasında eylemcilerin Arapça slogan atmaları ve kültürel semboller taşımalarının yasaklanmasından duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Göstericilerin yoğun gözetim ve keyfi polis kontrollerine maruz kaldıklarına dair iddialar olduğunu dile getiren O’Flaherty, polisin aralarında çocukların da bulunduğu eylemcilere aşırı güç kullanma vakaları yaşandığını kaydetti. “Aşırı güç kullanımı olayları etkin biçimde soruşturulmalı, sorumlular uygun şekilde cezalandırılmalı ve mağdurlar yasal hakları konusunda bilgilendirilmelidir” dedi.

O’Flaherty, ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamaların üniversiteler ile sanat ve kültür kurumlarında da görüldüğünü belirtti. Gazze protestolarına katılan bazı yabancı uyrukluların sınır dışı edilmek istendiğine dair iddialar bulunduğunu da söyledi. “Bazı Alman makamlarınca, İsrail’e yönelik her türlü eleştirinin otomatik olarak antisemitik olarak yorumlandığına dair endişe verici raporlar bulunmaktadır” ifadelerini kullandı. O’Flaherty, “Barışçıl toplanma özgürlüğü, o görüşe katılmayanları rahatsız eden gösterileri de koruma altına alır” dedi. Şiddete teşvik ya da demokratik ilkelere açıkça karşı çıkılmadığı sürece ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü sınırlayan her türlü önlemin demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.

AVRUPA KONSEYİ VE AİHM

1949 yılında demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ilkelerini korumak maksadıyla kurulan Avrupa Konseyi, Türkiye’nin de üye olduğu bir kuruluş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ise Strasbourg merkezli Avrupa Konseyi’ne bağlı bir organizasyon olarak faaliyet gösteriyor.