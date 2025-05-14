Avrupa Konseyi Özel Mahkeme Kuracak

ÖZEL MAHKEME KURULMASI İÇİN SÜREÇ BAŞLADI

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirilen saldırı suçlarını yargılamak amacıyla Avrupa Konseyi bünyesinde yeni bir mahkeme kurulması sürecini resmen başlatıyor. Bu önemli karar, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı yıllık toplantıda Lüksemburg’da alındı. Toplantıya dair yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Komitesi, Ukrayna’ya yönelik saldırı suçlarını yargılamak için gerekli adımları atma kararı aldı.

UKRAYNA İLE ANLAŞMA TEMELİ

Bakanlar, bu sürecin ilerletilmesi için Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset’i görevlendirdi ve Ukrayna hükümetiyle bir anlaşma yapılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Kiev hükümetinin tazminat talepleriyle ilgili olarak bir komisyon kurulması için gösterilen çabadan memnun olduklarını ifade ettiler. Bakanlar, ayrıca Rusya tarafından zorla götürüldüğü belirtilen Ukraynalı çocukların ülkesine geri dönmesi için de kararlılıklarını dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KAPSAMINDA YARGILAMA HEDEFİ

Toplantıda, çevrenin korunmasına yönelik yeni bir anlaşma da kabul edildi. Kurulması planlanan mahkemenin, Rusya-Ukrayna Savaşı çerçevesinde, Ukrayna’ya saldırı suçlarıyla suçlanan siyasi yetkilileri yargılaması bekleniyor. Bu durum, bölgedeki hukukun üstünlüğünün sağlanması ve uluslararası adaletin yerini bulması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.