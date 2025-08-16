Avrupa Liderleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleşti

AVRUPA LİDERLERİNDEN YENİ AÇIKLAMALAR

Avrupa liderleri, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmenin ardından yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump ile Başkan Putin arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin ardından bu sabah Başkan Trump, Başkan Zelenski ve Avrupa’daki ortaklarımla koordinasyon toplantısı yapıyoruz” diyor. Macron, Ukrayna’nın devam eden saldırganlık savaşında destek vermenin önemine vurgu yaparak, “Bu toplantının sonunda Avrupalı mevkidaşlarımla görüşmelerimizi sürdürdük. Ukrayna’nın haklarına saygılı, sağlam ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz” şeklinde ifadelere yer veriyor. Ayrıca, ABD’nin katkısının memnuniyetle karşılandığını ifade ediyor.

BARIŞ IŞIĞI VE GÜVENLİK GARANTİLERİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ardından, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de yazılı bir açıklamada bulunuyor. Meloni, “Ukrayna’da barış ışığının belirmesi olumlu bir gelişme” diyor. Ayrıca, “Bir anlaşma, hala karmaşık olsa da, cephe hattındaki çıkmazın ardından nihayet mümkün” ifadesini ekliyor. Meloni, Rus işgallerini önlemek için güvenlik garantilerinin önemine dikkat çekiyor. “Başkan Trump, NATO’nun 5. maddesinden esinlenerek İtalya’nın güvenlik garantileri fikrini yineledi” diyor. Avrupa’nın bu aşamada Ukrayna’yı destekleme konusunda tam bir birlik içinde olduğunu vurguluyor.

ULEYİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, paylaşımında, “Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri sürdürülebilir barış için hayati bir unsurdur” ifadelerine yer veriyor. Stubb, Avrupa liderleriyle yaptığı görüşmenin önemine değinerek, “Adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için Başkan Zelenskiy, Avrupa müttefikleri ve ABD ile birlikte çalışıyoruz” diyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, “Başkan Trump’ın çabaları, Rusya’nın Ukrayna’daki yasa dışı savaşını sona erdirmeye bizi her zamankinden daha fazla yaklaştırdı” ifadesinde bulunuyor. Ek olarak, “İlerleme kaydedilmiş olsa da, bir sonraki adım Devlet Başkanı Zelenskiy’nin katılımıyla görüşmelerin devam etmesidir” şeklinde belirtmelerde bulunuyor.

CEZAİ YAPTIRIMLAR VE SÜREKLİ DESTEK

Starmer, “Hepimiz bu sonraki aşamayı desteklemeye hazırız. ABD’nin Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sağlama konusundaki açıklığını memnuniyetle karşılıyorum” diyerek, yükselen gerilimlere karşı daha fazla yaptırımlar uygulanacağına dair bilgiler veriyor. “Ukrayna’ya olan sarsılmaz desteğimiz, gerektiği sürece devam edecektir” ifadeleriyle, uluslararasılerine karşı duruşlarının sabit kalacağını ifade ediyor.