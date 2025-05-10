Avrupa Liderleri Rusya’ya Ateşkes Çağrısı Yaptı

AVRUPALI LİDERLERDEN RUSYA’YA ATEŞKES DAVETİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’ya 12 Mayıs’tan itibaren başlayacak 30 günlük şartsız bir ateşkese davet ederken, aksi durumda Moskova’nın daha fazla yaptırımla karşılaşabileceğini söyledi. Avrupalı liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’da düzenlediği Zafer Günü geçit töreninin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Bu bağlamda Gönüllüler Koalisyonu zirvesine katılan beş lider, toplantının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık 20 dakika boyunca telefon görüşmesi yaptı. Zelenskiy, ateşkesin Pazartesi günü başlaması için mutabık kaldıklarını duyurdu.

ATEŞKESİN DETAYLARI VE YAPTIRIM UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev’de düzenlenen ortak basın toplantısında liderlerle birlikte şartsız ateşkesin 12 Mayıs’tan itibaren geçerli olmasının yanı sıra bu ateşkesin hava, deniz ve kara unsurlarını kapsayacağını belirtti. Zelenskiy, “Bunu hep birlikte Rusya’dan talep ediyoruz ve bunun ABD tarafından desteklendiğini de biliyoruz” dedi. Ayrıca, Rusya’nın bu teklifi reddetmesi durumunda enerji ve bankacılık sektörlerini hedef alan yaptırımların ağırlaştırılacağını da belirtmiş oldu. Zelenskiy, kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasının ulaşılabilir bir hedef olduğunu vurguladı.

LİDERLERDEN PUTİN’E HİTAP

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 30 günlük ateşkes için Rusya Devlet Başkanı Putin’e çağrıda bulunarak, barış konusunda ciddiyse bunu gösterme fırsatını yakaladığına dikkat çekti. “Artık ‘ama’ yok, ‘fakat’ yok, şart öne sürmek de erteleme de yok” ifadelerini kullanan Starmer, müttefiklerin yaptırımları önemli ölçüde artıracağına işaret etti. Starmer, Kiev’in müttefikleri arasında tam bir birlik olduğunu belirterek, “Bu çatışmanın son derece önemli bir noktası. Yasadışı savaşı başlatan tek bir taraf var, o da Rusya ve Putin” dedi.

MACRON’DAN YAPTIRIM TEHDİDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, Rusya’nın 30 günlük ateşkesi ihlal etmesi durumunda ağır yaptırımlarla karşılaşacağını açıkladı. Basın toplantısında konuşan Macron, “Avrupalılar ve Amerikalılar arasında hazırlanacak ve koordine edilecek ağır yaptırımlar konusunda mutabakat sağladık” dedi. Avrupa’nın kendisini bir güç olarak gördüğünü vurgulayarak, bu çağrının yalnızca Ukrayna için değil, tüm Avrupa için geçerliliği olduğunu ifade etti.

ALMANYA VE POLONYA’DAN ATEŞKES MESAJI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın ateşkesi reddetmesi durumunda Ukrayna’yı savunmaya devam edeceklerini bildirdi. Merz, “Gönüllüler Koalisyonu” olarak adlandırılan grubun, ateşkesin başarısız olması halinde yaptırım uygulamaya kararlı olduğunu belirtti. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise, Rusya’nın ateşkes teklifine cevabını bekleyeceklerini ifade etti ve mevcut yaptırımların işe yaradığını vurgulayarak, “Eğer yaptırımlar olmasaydı, durum daha kötü olurdu” dedi.

KONFERANSTA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL ETTİ

Starmer, Macron, Merz, Tusk ve Zelenskiy’nin Kiev’den katıldığı çevrimiçi konferansta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Yaklaşık 30 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı “Gönüllüler Koalisyonu” toplantısı önemli bir platform oluşturdu.