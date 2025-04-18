Avrupa Ligi’nde 5-4 Gala!

MANCHESTER UNITED’IN YARI FİNALE YÜKSELİŞİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United, Lyon ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten mücadelede, uzatmalarda 5 gol atıldı ve Manchester United, Lyon’u 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Lyon’un gollerini Tolisso, Tagliafico, Mathis Cherki ve Lacazette kaydetti. Manchester United, yarı finale çıkmasını sağlayan golleri ise 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1’de Diogo Dalot, 114. dakikada Bruno Fernandes’in penaltı atışı, 120. dakikada Mainoo ve 120+1’de Maguire ile buldu.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Lyon’dan Corentin Tolisso kırmızı kart gördü. İki ekip arasında daha önce oynanan ilk maç da 2-2 eşitlikle sona ermişti.