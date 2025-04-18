Avrupa Ligi’nde MAÇ: M.U. 5-4 L

MAÇIN DETAYLARI

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Manchester United ile Lyon karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten mücadele, uzatma devresinde 5 golün atılmasıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Manchester United, karşılaşmayı 5-4 kazanarak yarı finale yükseldi.

GOLLER VE OLAYLAR

Lyon’un golleri Tolisso, Tagliafico, Mathis Cherki ve Lacazette tarafından atıldı. Manchester United ise 10. dakikada Manuel Ugarte ile başladığı gol serisini, 45+1’de Diogo Dalot’un, 114. dakikada Bruno Fernandes’in penaltıdan, 120. dakikada Mainoo’nun ve 120+1’de Maguire’ın golleriyle sürdürdü.

Ayrıca, maçın 89. dakikasında Lyon’dan Corentin Tolisso kırmızı kart görebiliyor. İlk maçın da 2-2 sona erdiği göz önünde bulundurulduğunda, bu rövanş karşılaşması iki takım arasındaki çekişmeli rekabeti ortaya koydu.