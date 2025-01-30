avrupa-ligi-nde-muhtemel-rakipler-belirlendi

EUROPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURLARI İÇİN ALDIĞI YER

Bu sezon, 36 takımlı lig formatı ile oynanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kuralar, Türkiye Saati ile 15.00’ten itibaren çekilmeye başlanacak.

OLASI RAKİPLER AÇIKLANIYOR

Turnuvanın bu aşamasında, takımların karşılaşacakları muhtemel rakipler de belirleniyor. Kuraların sonucuna göre, UEFA Avrupa Ligi’nde final yolunda önemli adımlar atılacak.