More
Spor

Avrupa Ligi’nde Muhtemel Rakipler Belirlendi

avrupa-ligi-nde-muhtemel-rakipler-belirlendi

EUROPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURLARI İÇİN ALDIĞI YER

Bu sezon, 36 takımlı lig formatı ile oynanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu kuraları, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Kuralar, Türkiye Saati ile 15.00’ten itibaren çekilmeye başlanacak.

OLASI RAKİPLER AÇIKLANIYOR

Turnuvanın bu aşamasında, takımların karşılaşacakları muhtemel rakipler de belirleniyor. Kuraların sonucuna göre, UEFA Avrupa Ligi’nde final yolunda önemli adımlar atılacak.

ÖNEMLİ

Gündem

Trump: Suriye Kararı Yakında Verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki durumu değerlendirerek, ülkenin bu meseleye müdahil olmaması gerektiğini ve orada zaten yeterli karmaşa bulunduğunu ifade etti.
Spor

Galatasaray Play-Off Etabı İle Devam Edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Ajax'a deplasmanda 2-1 yenilerek grup aşamasını tamamladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.