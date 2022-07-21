Avrupa Merkez Bankası kararını duyurdu

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların merakla beklediği kararı duyurdu. Banka, 11 yıllık aranın ardından ilk faiz artışını gerçekleştirdi.

ECB’den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranı yüzde 0,00’dan yüzde 0,50’ye çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranının 25 baz puan artırılacağı yönündeydi, ancak son günlerde 50 baz puan artış da konuşulmaya başlanmıştı.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50’den yüzde 0,00’a, marjinal faiz oranını yüzde 0,25’ten yüzde 0,75’ye yükseltti. Analistlerin tahmini iki faiz oranında 25 baz puan artış olacağı şeklinde oluşmuştu.

ECB en son 13 Nisan 2011 tarihinde faiz oranında 25 baz puan artışa gitmişti. Banka sonraki dönemde 8 toplantıda faiz indirimi gerçekleştirmişti.

Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 8,6, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 3,7 olarak açıklandı.