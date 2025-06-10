Avrupa’nın Anti-İsrail Uyanışı: Harekete Geçmeli

EUROPA’DA İSRAİL KARŞITI UYANIS

Jeostrateji uzmanı ve uluslararası ilişkiler alanında köşe yazarı Imran Khalid, Avrupa’daki İsrail karşıtı uyanışı ve Avrupa Birliği (AB) değerlerinin eylemleriyle örtüşme gereksinimini kaleme aldı. Avrupa’nın İsrail’in eylemlerine karşı dikkatini çekmek için bir soykırımın yaşanması gerekti. Ancak sonuç olarak, isteksizce ve tarihsel suçluluk duygusuyla süregelen bir uyanış yaşandı. Yaklaşık 20 aydır süren İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının ardından, Avrupa’nın “İsrail’in kendini savunma hakkına” verdiği destek azalmaya başladı. Bu durum sadece jeopolitik dengelerin kayması değil, aynı zamanda geç kalmış bir vicdan muhasebesi ile harmanlanmış bir ahlaki uyanış anlamına geliyor.

İNSAN HAKLARI İDARESİ VE AVRUPA’NIN DUYARSIZLIĞI

Uzun süredir kendini insan haklarının koruyucusu olarak gören Avrupa liderleri, artık sessizliğin kanlı mirasıyla yüzleşiyor. Avrupa, onlarca yıl boyunca İsrail’in sömürgeci projelerine sessiz bir destek sunarken, Filistin toprakları yerleşimler, kontrol noktaları ve hava saldırılarıyla adım adım küçüldü. Ancak Gazze’den gelen yıkım görüntüleri, Avrupa’nın duyarsızlık zırhını delip geçti ve 7 Ekim tarihinde yaşanan trajedi karşısında Avrupa’nın desteklediği gerekçeler geçersiz hale geldi. Avrupa başkentlerinde kitlesel protestolar gerçekleşiyor, bu da İsrail’e yönelik egemen anlatıda bir kırılmanın işaretlerini gösteriyor. Berlin’den Dublin’e, Madrid’den Paris’e kadar, anti-İsrail gösterileri büyüyor ve bu durum, sivil katliamların göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan bir öfke ve vicdan yansıması.

EUROPA’DA YENİ POLİTİKALAR VE SESSİZ DÖNÜŞÜM

Ancak bazı Avrupa devletleri, yavaş yavaş yeni bir tutuma yönelmeye başlıyor. İspanya, İrlanda ve resmi AB üyesi olmayan Norveç, Filistin’i devlet olarak tanıdı. Britanya ve Fransa ise bu konuda karar aşamasında bekliyor. Ancak bu sembolik değişimler, gerekli olan cesaretin hala eksik olduğu bir ortamda çekingen bir şekilde gerçekleşiyor. İsrail, İngiltere veya Fransa’nın Filistin’i tanımaya kalkışması durumunda Batı Şeria’nın daha geniş bölgelerini ilhak etmekle tehdit ediyor. Bu sırada, İsrail’in aşırı sağcı bakanları toprak genişletme hayallerini açıkça dillendiriyor. Avrupa’nın kolektif olarak harekete geçme isteksizliği ise devam ediyor.

AB’NİN HESAP VEREBİLİRLİK MESAJI

Tüm bu gelişmeler derin bir ironi içeriyor. Barış ve işbirliği ilkeleri üzerine inşa edilmiş bir yapı olan AB, İsrail’in esir bir toplum üzerindeki savaşını sorgulamaya cesaret edemiyor. Ancak yavaş yavaş çatlaklar oluşmaya başladı ve AB, uzun süredir Tel Aviv’e sağladığı ticari ayrıcalıkları gözden geçirmeye başladı. Anlaşmanın 2. maddesi insan haklarına vurgu yapsa da Avrupa, bunu ciddi şekilde uygulamadı. Günümüzde, kıtlık tehlikesi kapıda beklerken ve uluslararası mahkemeler İsrailli yetkililere tutuklama kararları verirken, bu kayıtsızlığın savunulacak bir tarafı kalmadı.

SONUÇ OLARAK ÜÇ TEMEL ADIM

Eğer Avrupa gerçekten kurallara dayalı bir uluslararası düzene inanıyorsa, artık sonuç doğuracak adımlar atmak zorunda. Bu bağlamda üç temel adım kaçınılmaz. Birincisi, Filistin devletini tanımak ve bunu diplomatik bir jest değil, siyasi bir zorunluluk olarak görmek. İkincisi, İsrail’e yönelik yaptırımları hayata geçirmek; silah ambargosu ve hedefe yönelik ticari kısıtlamalar kesinlikle olmalı. Üçüncüsü ise Gazze’de işlenen savaş suçları ve soykırım iddialarına yönelik uluslararası soruşturmaları desteklemek.

Bu tür adımlar, İsrail ve onu savunan çevrelerden sert tepkilerle karşılaşacak ama bu refleksler artık eski güçlerini yitiriyor. İsrail dahil, dünyanın dört bir yanındaki Yahudi aydınlar ve topluluklar, Gazze’deki durumu kınamaya başladı. İsrail’in eylemlerini Yahudi kimliğiyle özdeşleştirme çabaları da, bu kimliğin mensupları tarafından reddediliyor. Gazetecilerin, sağlık çalışanlarının ve insani yardım görevlilerinin ölümleri, bu noktada dikkat çekiyor.

Avrupa’nın harekete geçmesi elzem. Mesele intikam değil, bir koz kullanma meselesi. Gazze’deki savaş, sadece İsrailli vatandaşlar ekonomik çıkarlarının tehdit altında olduğunu hissettiğinde son bulacak gibi görünüyor. Bu, halk arasında bir sorgulama başlatacak.

AVRUPA’DA SİYASİ BİR UYANIS

Bu tüm adımlar kolay olmayacak. AB, kendi içinde parçalanmış bir yapı ve üye devletlerinin yarısı bile Filistin’i devlet olarak tanımıyor. Ancak tarih, Avrupa’nın nihayet değerleri ile eylemlerini denkleştirme cesaretini gösterip göstermediğini ortaya koyacak. Yıllar önce Venedik Deklarasyonu, Filistinlilerin haklarını teslim etmişti. AB artık barış sürecini, Washington’a bırakmak yerine kendi sorumluluklarını üstlenmeli. Eğer ABD uluslararası hukuktan geri adım atıyorsa, Avrupa ileri çıkmalıdır. Bu, AB’nin hem ekonomik birlik hem de adalet gücü olarak rolünü yeniden benimseme anıdır. Gazze’de bombalar yağmaya devam ederken, Avrupa’da siyasi bir uyanış filizleniyor. Eğer bu uyanış sürerse, İsrail’in dokunulmazlığının sona ermesi ve Filistin ile küresel dayanışmada yeni bir sayfanın açılması mümkün olabilir.