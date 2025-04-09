Avrupa’nın En Büyük Futbol Turnuvası

EUROPA FUTBOLUNDA ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk ayağı bugün yapılacak iki karşılaşmayla devam ediyor. Bu heyecan dolu karşılaşmaların rövanşları ise 15-16 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek.

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Şampiyonlar Ligi’ndeki son durum ve maç saatleri şöyle şekilleniyor: Dün saat 22.00’de Arsenal, Real Madrid’i 3-0 mağlup ederken, Bayern Münih de Inter’e 1-2 yenildi. Bugün saat 22.00’de Paris Saint-Germain, Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele TRT 1 ve İçtimai TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Diğer bir karşılaşma ise Barcelona ile Borussia Dortmund arasında oynanacak ve bu maç CBC Sport ve tabii Spor kanallarından takip edilebilecek.