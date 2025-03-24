Avrupa’nın En Çok Ciro Yapan Kulüpleri

FORMALAR VE ÜRÜNLERDEN GELİR

GiveMeSport, Avrupa’nın en çok ciro elde eden 20 kulübünü forma ve ürün satışları açısından sıraladı. Bu listede Türkiye Süper Lig’inin önde gelen takımları da yer alıyor. Galatasaray, 85 milyon euroluk geliriyle 9. sırada kendine yer buluyor. Fenerbahçe, 69 milyon euroluk geliri ile 14. sırada ve Beşiktaş ise 34 milyon euroluk kazançla 18. sırada sıralamaya girdi.

EUROPA KULÜPLERİ SIRALAMASI

Geçtiğimiz sezon, forma ve ürün satışları ile en fazla ciro elde eden 20 Avrupa kulübünün listesi ise şu şekilde belirleniyor: