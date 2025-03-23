Avrupa’nın En İyi Takımları Listesi Güncellendi

EUROPA’NIN EN İYİ TAKIMLARI GÜNCELLENDİ

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son bir yılın verilerine dayanarak Avrupa’nın en iyi takımları listesini güncelledi. Bu listede toplamda 20 takım yer alıyor ve bu takımlar arasında yalnızca bir Türk takımı mevcut.

FENERBAHÇE LİSTEDE YÜKSELİYOR

Fenerbahçe, bu listeye 20. ve son sıradan giriş yaptı ve 3 sıra birden yükseliyor. Bu durumu, kulübün performansı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İşte Avrupa’nın en iyi takımları;