Avrupa’nın İsrail ve Gazze Çatışması!

KJA KALLAS’IN AÇIKLAMALARI

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantı öncesi düzenlediği basın toplantısında yaptırımlar konusundaki birlik eksikliğine dikkat çekiyor. Kallas, “Eğer bu konuda birleşik bir sesimiz yoksa, küresel sahnede sesimiz de yok. Bu kesinlikle çok sorunlu,” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

TİCARET ANLAŞMASI TALEPLERİ ARTILDI

İrlanda, İspanya, İsveç ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail ile mevcut olan Serbest Ticaret Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini savunuyor. Özellikle Gazze’de sivillerin hayatını kaybetmesi ve insani durumun kötüleşmesi, bu talebin gerekçeleri arasında yer alıyor. İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris, “AB, şimdi harekete geçmeyecekse ne zaman geçecek? Çocuklar açlıktan ölüyor. Daha ne olması gerekiyor?” diyerek yaptırımların gecikmesine sert bir eleştiride bulundu.

ALMANYA’DAN DİRENÇ

Almanya, Macaristan ve Çekya gibi İsrail’in geleneksel müttefikleri, ekonomik yaptırımlara karşı çıkıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Berlin’in Gazze’ye silah sevkiyatlarını durdurduğunu hatırlatırken, “AB ile İsrail arasındaki sivil nitelikli bilimsel işbirliklerinin askıya alınması fayda sağlamaz,” ifadesini kullandı.

DANİMARKA’DAN AÇIK DESTEK

Toplantıya ev sahipliği yapan Danimarka’da Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin İsrailli yetkililere yaptırım uygulanmasını destekleyip, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın ticaret boyutunun dondurulmasına hazır olduklarını belirtti. Rasmussen, “En yıkıcı insani felakete tanıklık ediyoruz. İsrail rotasını değiştirmelidir,” şeklinde konuştu.

AB-İSRAİL TİCARETİ VE KRİTİK DURUM

AB, İsrail’in en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Avrupa Komisyonu’nun verilerine göre, 2024 yılında iki taraf arasındaki ticaret hacmi 42,6 milyar avroya ulaşacak. Bu nedenle ticari ilişkilerin askıya alınması, siyasi ve ekonomik etkileri açısından önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.