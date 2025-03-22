Avrupa’nın Ukrayna’ya Desteği Artıyor

AVRUPA UKRAYNA’YA YARDIMINI ARTIRIYOR

ABD ve Rusya arasındaki yakınlaşmaya karşı Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik desteğini artırdığı görülüyor. Almanya’nın Bütçe Komitesi, Ukrayna’ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Bu ek yardım, bu yıl Ukrayna için finans bakanlığı tarafından tahsis edilen 2,547 milyar euronun yanı sıra Avrupa Barış Tesisi’nden alınan geri ödemeleri de kapsıyor. Bu onay, Başbakan adayı Friedrich Merz’in muhafazakarları ile hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokratlar tarafından sunulan borçlanma sınırını kaldıran plandan sonra geldi.

ALMANYA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Parlamento komitesinin fon kullanımını onaylamasının zamanında yapılmadığını belirtirken, “Ancak Almanya şimdi, Ukrayna’ya destek konusunda Avrupa’nın hızını belirliyor. Ukrayna’nın askeri durumu son birkaç ayda giderek daha da zorlaştı” açıklamasında bulundu.

UKRAYNA’NIN GÜÇLENMESİ ÖNEMLİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kiev’in savunma ve diğer ilgili yeteneklerini güçlendirecek olan yardımlar için teşekkür etti. Sybiha, “Alman silahları zaten binlerce Ukraynalı hayatını kurtardı. Şu anki ve gelecekte daha da fazlasını kurtaracaklar. Güçlü bir Ukrayna ordusu, önümüzdeki yıllarda hem Ukrayna hem de Avrupa için en önemli güvenlik faktörü olacaktır” ifadelerini kullandı.