Gündem

Avrupa’nın Ukrayna’ya Desteği Artıyor

avrupa-nin-ukrayna-ya-destegi-artiyor

AVRUPA UKRAYNA’YA YARDIMINI ARTIRIYOR

ABD ve Rusya arasındaki yakınlaşmaya karşı Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik desteğini artırdığı görülüyor. Almanya’nın Bütçe Komitesi, Ukrayna’ya yönelik 3 milyar euro tutarında ek askeri yardımı onayladı. Bu ek yardım, bu yıl Ukrayna için finans bakanlığı tarafından tahsis edilen 2,547 milyar euronun yanı sıra Avrupa Barış Tesisi’nden alınan geri ödemeleri de kapsıyor. Bu onay, Başbakan adayı Friedrich Merz’in muhafazakarları ile hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokratlar tarafından sunulan borçlanma sınırını kaldıran plandan sonra geldi.

ALMANYA’DAN DESTEK AÇIKLAMASI

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Parlamento komitesinin fon kullanımını onaylamasının zamanında yapılmadığını belirtirken, “Ancak Almanya şimdi, Ukrayna’ya destek konusunda Avrupa’nın hızını belirliyor. Ukrayna’nın askeri durumu son birkaç ayda giderek daha da zorlaştı” açıklamasında bulundu.

UKRAYNA’NIN GÜÇLENMESİ ÖNEMLİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kiev’in savunma ve diğer ilgili yeteneklerini güçlendirecek olan yardımlar için teşekkür etti. Sybiha, “Alman silahları zaten binlerce Ukraynalı hayatını kurtardı. Şu anki ve gelecekte daha da fazlasını kurtaracaklar. Güçlü bir Ukrayna ordusu, önümüzdeki yıllarda hem Ukrayna hem de Avrupa için en önemli güvenlik faktörü olacaktır” ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Eğer Hukuk Kaybedilirse Türkiye Zarar Görür

İmamoğlu'nun gözaltına alınması üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklama yaptı ve hukuk ile hakkaniyetin kaybının Türkiye için olumsuz sonuçlar doğuracağını vurguladı.
Gündem

Saraçhane’de Ekrem İmamoğlu Protestoları Yükseldi

Taksim'de, İBB ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonları protesto eden gruplar, emniyet güçlerine taş ve yanıcı maddelerle saldırdı. Olaylar sürerken gerginlik yükseldi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.