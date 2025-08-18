Avrupa Optimist Takım Şampiyonası İstanbul’da Başladı

İSTANBUL’DA AVRUPA OPTIMIST TAKIM ŞAMPİYONASI DÜZENLENİYOR

AVRUPA Optimist Takım Şampiyonası, bu yıl Türkiye’de, Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla İstanbul Haliç’te gerçekleşiyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sekiz bin beş yüz yıllık tarihiyle üç medeniyete başkentlik yapmış, kıtaların buluştuğu güzel İstanbul’umuzda size keyifli, başarılı bir yarışma diliyorum” şeklinde belirtti.

YARIŞMA DETAYLARI

Şampiyona, Avrupa Optimist Sınıf Birliği (IODA Europe), Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Fatih Belediyesi’nın işbirliğiyle düzenleniyor. Etkinlik, 18-23 Ağustos tarihleri arasında Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Sporları Merkezi’nde yapılacak. Resmi açılış töreni 18 Ağustos’ta icra edilirken, kapanış ve ödül töreni ise 22 Ağustos’ta gerçekleşecek. Organizasyona 12 Avrupa ülkesinden milli optimist takımları katılacak ve her takım 4 sporcudan oluşacak. Toplamda 100’ün üzerinde sporcu, antrenör, idareci ve gözlemci Haliç’te mücadele edecek. Yarışmalar, eleme ve final aşamalarından oluşan takım formatında gerçekleştirilecek.

HEDEF BAŞARIYLA DÖNMEK

Törende bir başka konuşma yapan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, “Optimist Avrupa Takım Şampiyonası’nın açılışını biraz önce yaptık. Cuma gününe kadar oldukça rekabetçi bir şekilde yarışlar sürecek” dedi. Akdurak, optimist sınıfının yelkenin ilk adım atma sınıfı olduğunu ve dünya genelinde büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Şampiyonanın Türkiye’de yapılıyor olmasının heyecan verici olduğunu belirten Akdurak, “Bu tür Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının ülkemizde yapılması bizim için son derece önemli. Hem Türkiye’nin güzelliklerini sergiliyor hem de sportif açıdan büyük değer taşıyor” şeklinde konuştu.

SPOR ŞEHRİ İSTANBUL

Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Muhittin Özbay, Avrupa Optimist Takım Şampiyonası’nın önemine değinerek, “Bizim ‘İstanbul Spor Şehri’ diye bir projemiz var. Biliyorsunuz her yerde ‘Spor Şehri İstanbul’ diyoruz. Bu organizasyonun avrupalılar tarafından bilinen Golden Horn’da, bizim tarafımızdan Haliç olarak adlandırılan bölgede yapılması büyük mutluluk verici” ifadesini kullandı. Özbay, milli takımın oluşturulma sürecine şahitlik etmenin kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirterek, “İnşallah rüzgarları bol olur” diye dile getirdi.