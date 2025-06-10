Avrupa Parlamentosu Başkanları, İsrail’e Çağrı Yaptı

AVRUPA PARLAMENTOSU SİYASİ GRUP LİDERLERİNDEN ÇAĞRI

Avrupa Parlamentosundaki üç siyasi grubun başkanları, Gazze’ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan “Madleen” isimli gemideki Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ediyor. AP’deki “Sosyalist ve Demokratlar (S&D)” grup başkanı Iratxe Garcia Perez, “Yeşiller” grubu başkanları Terry Reintke ile Bas Eickhout ve “Sol” grup başkanları Manon Aubry ile Martin Schirdewan, yaptıkları ortak açıklamada, “aralarında Sol grup mensubu Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan’ın da bulunduğu 9 AB vatandaşıyla birlikte gemideki tüm aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını” istedi.

İNSANİ DURUMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada, “Siyasi grup liderleri olarak, Gazze’deki felaket düzeyindeki insani durum ve sivil nüfusun kabul edilemez acıları konusunda derin endişemizi bir kez daha teyit ediyoruz” ifadeleri yer aldı. Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen sivil filonun girişimi, “uluslararası toplumun giderek artan umutsuzluğunu ve insani erişime acil ihtiyacı” yansıttığı belirtildi. Aynı zamanda, AB’nin de dahil olduğu uluslararası toplumun, Gazze’de mahsur kalan iki milyondan fazla insan için “hayat kurtarıcı yardıma güvenli, sürdürülebilir ve yeterli erişimi sağlama” konusundaki başarısızlığı ifade edildi.

İSRAİL’E ÇAĞRI YAPILDI

İsrail yetkililerinin, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak Gazze’nin tüm bölgelerine “derhal ve engelsiz” insani erişimin önündeki tüm engelleri kaldırması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “derhal ve kalıcı bir ateşkes, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılması, uluslararası hukuka ve ilgili BM kararlarına dayalı iki devletli bir çözüme doğru açık ve güvenilir bir yol bulunması” gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, AB’ye de insani felaketi ele almak, uluslararası hukuku korumak ve daha fazla masum can kaybını önlemek için çabalarını iki katına çıkarma çağrısı yapıldı.

GEMİDEKİ AKTİVİSTLER HAKKINDA

“Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yardım götürme amacıyla “Madleen” gemisini 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentinden yola çıkartmıştı. Gemideki aktivistler, “İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini” duyurmuştu. Ancak, İsrail ordusu, dün Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu gibi isimlerin yanı sıra pek çok aktivist bulunuyordu.