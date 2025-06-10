Avrupa Parlamentosu Gemi Olayını İzliyor

AP’DEN GAZZE’YE YARDIM GEMİSİNE YAKINDAN TAKİP

Avrupa Parlamentosu (AP) Sözcüsü Delphine Colard, Gazze’ye insani yardım götüren ve AP milletvekili Rima Hassan’ın da bulunduğu “Madleen” isimli geminin İsrail tarafından alıkonulmasıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu. Colard, AP Başkanı Roberta Metsola’nın, durum güvenli bir şekilde çözülene dek İsrailli yetkililerle iletişim halinde olacağını belirtti. Colard, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Dünyanın herhangi bir yerindeki AP üyelerinin korunması ve refahı, AP için her zaman en büyük öncelik olacaktır.” diye ifade etti.

ÜYELERİN GÜVENLİĞİ İÇİN İLETİŞİM SÜRECEK

Colard, Metsola’nın Hassan ve ona eşlik eden herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla İsrailli yetkililer ve AP’deki siyasi grupların liderleriyle iletişimde olduğunu aktardı. “AP, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, tüm üyelerinin güvende tutulması ve Avrupa halkının seçilmiş temsilcileri olarak saygıyla muamele görmesi konusunda her zaman ısrarcı olacaktır.” dedi. Colard, sürecin devam ettiğini ve güvenli bir çözüm elde edilene kadar tüm taraflarla 7/24 iletişimde kalacaklarını vurguladı.

GEMİDE 12 KİŞİ BULUNUYORDU

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu tarafından Gazze’ye yardım götürmek amacıyla düzenlenen son misyon kapsamında 18 metrelik “Madleen” gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etmişti. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını koruyacaklarını ve direniş göstermeyeceklerini ifade etmişti. Ancak, İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı hedefleyen Madleen gemisine müdahale etti. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan ile birlikte Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad yer alıyordu.