Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye Tartışması: Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN İMAMOĞLU TARTIŞMASI

Fransa’nın Strasbourg kentinde dün Avrupa Parlamentosu (AP), “Türkiye’deki Demokratik Baskılar ve Ekrem İmamoğlu’nun Tutuklanması” konulu bir genel kurul oturumu gerçekleştirdi. Bu oturumda Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına tepki olarak Antalya Diplomasi Forumu’na katılımını ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile planladığı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

DEMOKRATİK STANDARTLARA UYMA ÇAĞRISI

Kos, Türkiye’nin AB adaylık sürecini hatırlatarak, bu kapsamda Türkiye’nin demokratik normlara ve standartlara uygun hareket etmesini beklediklerini ifade etti. İmamoğlu’nun “cumhurbaşkanlığı adayı olmaya hazırlanırken hukuki müdahalenin ciddi soru işaretleri doğurduğunu” söyleyen Kos, protesto gösterilerine müdahale edilmemesi gerektiği çağrısında bulundu. Ayrıca Türkiye’nin NATO üyeliği ve jeopolitik önemi üzerinde duran Kos, AB’nin Türkiye ile ilişkilerini kesmesinin kimseye fayda sağlamayacağını vurguladı.

TÜRKİYE-HİNDİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) AP Kanadı Başkanı Emmanouil Kefalogiannis, Türkiye’deki duruma sessiz kalmanın mümkün olmadığını belirterek, bu yıl 14-15 Nisan’da yapılması planlanan KPK toplantısını iptal ettiklerini açıkladı. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye’nin AB yolunda geriye gittiğini ifade ederken, AB’nin belirlediği demokratik kriterlere uyulması gerektiğini hatırlattı. Amor, Avrupa Komisyonu’nun Antalya Diplomasi Forumu’na katılmama kararını ise memnuniyetle karşıladı.

İMAMOĞLU’NUN TEŞEKKÜRÜ

Liberal Grup adına konuşan Hollandalı parlamenter Malik Azmani, AB’nin Türkiye’deki gelişmelere kayıtsız kalmasını eleştirirken, Yeşiller Grubu’ndan Slovenya Milletvekili Vladimir Prebilic, Türkiye’ye kesin bir mesaj gönderilmesi gerektiğini belirtti. Oturum sonunda herhangi bir bağlayıcı karar alınmazken, Ekrem İmamoğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin demokrasiye giden yolu test ediliyor, ancak halkın iradesi kırılmadı” diyerek Marta Kos’a ve Eurocities Başkanı Dario Nardella’ya teşekkür etti.

İmamoğlu, sözlerine devam ederek, “Demokrasi seçici olamaz— ne menüden seçme ne de Türk usülü olur. Demokrasi tam, gerçek ve sarsılmaz olmalıdır” ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu, 13 Şubat 2025’te Türkiye ile ilgili başka bir oturumda, “Türkiye’de Görevden Alınan ve Tutuklanan Belediye Başkanları” başlıklı karar tasarısını kabul etmişti. Bu kararda, demokratik yollarla seçilen belediye başkanlarının keyfi şekilde görevden alınması eleştirilmiş ve İmamoğlu’nun benzer baskılara maruz kaldığına dikkat çekilmişti. AP, kayyum uygulamasının sona erdirilmesi ve yargı reformu yapılması gerektiğini ifade etmişti.