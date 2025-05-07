Avrupa Parlamentosu’nun Raporu Yanlış

Dışişleri Bakanlığı, 2023-2024 Türkiye Raporu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORU TÜRKİYE ALEYHİNE

Yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir” ifadesi yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, bu raporun terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını savunan bazı çevrelere propaganda zemini sağladığını belirtti. Açıklamada, ülkemizdeki siyasi dinamikler ile dış politikanın mesnetsiz bir biçimde değerlendirildiği vurgulandı.

AB İLE İLİŞKİLERDE KARŞILIKLI YARAR BEKLENTİSİ

Dışişleri Bakanlığı, “Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP’nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir” açıklamasını yaptı. Bu durum, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde olumlu bir perspektif arzuladığını gösteriyor.