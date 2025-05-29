Avrupa Parlamentosu Raportörü Amor, İmamoğlu’nun tutukluluğunu eleştirdi

İMAMOĞLU’NUN TUTUKLULUĞUYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor, İmamoğlu’nun tutuklanmasının katılım sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. “İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olmadan önce tutuklandı. AB üyesi olmak istiyorsunuz ama muhalefetin önde gelen kişilerinden birini tutukluyorsunuz. Gelecekte katılım sürecinin canlandırılması için terör konusunda atılan adımlar destekleyici. Ancak İmamoğlu’nun tutuklanması şu an bu süreci sekteye uğratan en önemli şey,” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE GİRİŞİMİNE VURGU

Amor, Türkiye’nin ‘Terörsüz Türkiye’ girişimlerinin demokratik gelişime katkı sunacağına ve bunun AB katılım sürecini olumlu etkileyeceğine dikkat çekti. “Parlamentodaki rapor görüşmeleri sırasında resmi olarak katılım sürecini sonlandırmaya çalışanlar olmasına rağmen, AB için bunun zararı olacağını düşünenler olarak biz kazandık. Barış girişiminin ülkede demokratik alanı daha çok açacağı herkesçe dile getirildi,” dedi. Ayrıca, Karadağ’ın AB üyelik sürecine de değinerek, “Karadağ, jeopolitik ya da askeri bir güç değil. Ancak daha önce AB üyesi olacak. Çünkü katılım sürecinin ne olduğunu çok iyi anlamış durumdalar,” ifadelerini kullandı.

GİZLİ YARGILAMA SİSTEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Siyasi gelişmelerin yanı sıra ekonomiye de değinen Amor, Türkiye’nin güvenlik alanında önemli bir ortak olduğunu söyledi. Şimşek ile görüşmelerinin olumlu değerlendirildiğini vurguladı. Bununla birlikte, hukuki güvenliği sağlamanın önemine dikkat çekti. “Bağımsız yargınız yoksa yatırımcılar çekinir. İş adamlarını gözaltına almak doğru değil, rahatsızlık yaratan bir durum,” dedi. İmamoğlu’nun tutukluğunun katılım sürecini olumsuz etkilediğini ifade eden Amor, “Bu sürecin başlamış olması mükemmel bir haber. Barışçıl bir toplum olması ve şiddetin ortadan kalkması, siyasi idare ve istikrar, demokrasi alanına da etki edecektir,” değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞME İSTEĞİ

Raportör Amor, İmamoğlu ile görüşmek istediğini belirtirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını talep etti. “Savcıların siyasi bir gündem için kullanılmamasını görmek istiyoruz ama korkarım ki son gelişmeler buna hizmet etmiyor. Avrupa’nın bunu gördüğünü anlamıyor musunuz?” diyerek eleştirilerini dile getirdi. Ayrıca, 14 yaşındaki bir kız çocuğunun terörizmle yargılanmasının anlaşılmaz olduğunu ve bu durumun katılım sürecinin ilerlemesini engellediğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN SURİYE POLİTİKASI

Amor, Türkiye’nin Suriye konusundaki tutumunu olumlu bulduğunu belirtti. “Ülkeniz Suriye ile ilgili mükemmel bir iş çıkardı. Tüm uluslararası ortakların rol oynaması önemli ancak sizin hükümetiniz iyi iş çıkardı. Orada gerçek bir düzen, yeniden inşa gerçekleşmesi gerekiyor,” şeklinde konuştu. Türkiye’nin Suriye’den gelen göç ile ilgili duruşunun insani ve etik değerlerle uyumlu olduğunu ifade etti.