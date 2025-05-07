Avrupa Parlamentosu Türkiye Raporunu Onayladı

TÜRKİYE RAPORUNUN ONAYLANMASI

Avrupa Parlamentosu, bugün kabul edilen raporda, Türkiye’den gelen Schengen vizesi başvuruları için üye ülkelere ayrılan kaynakların ve kapasitenin artırılmasına ilişkin bir çağrıda bulundu. Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor’un hazırladığı bu raporda, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım süreci, Türkiye’deki güncel durum ve AB’nin Türkiye ile olan ilişkileri detaylandırıldı. Rapor, 367 parlamenterin oyuyla onaylandı, oylamada 74 parlamenter karşı oy kullandı, 188’i ise çekimser kaldı.

VİZE SERBESTİSİ VE DİĞER KONULAR

Raporda Türkiye’ye yönelik sert eleştiriler yer almasına rağmen, Türkiye’nin artan jeopolitik ve stratejik önemi de vurgulandı. Türkiye’nin vize serbestisi için gerekli 72 kriterden yalnızca 6’sının sağlanması halinde bu sürecin yeniden başlayabileceği ifade edildi. “Avrupa Parlamentosu, Türk vatandaşlarının AB üyesi ülkelere yönelik vize başvurularında yüksek talep ve sistemin kötüye kullanılmasına dair endişeler nedeniyle yaşadığı sorunlardan üzüntü duymaktadır” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, vizeye erişimin kolaylaştırılması konusunda AP’nin siyasi iradesi olduğu da raporda belirtildi.

KAYNAKLARIN ARTIRILMASI ÇAĞRISI

AB ülkelerine, Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alım sürecinde yaşadıkları zorluklar konusunda kaynakları artırma ve kapasite geliştirme çağrısına yer verildi. Raporda, “Avrupa Parlamentosu, AB üyesi ülkelerden bu konuya ayrılan kaynakların artırılmasını talep eder ve özellikle iş faaliyetleri ve Erasmus öğrencilerine yönelik vize kolaylaştırma tedbirlerini destekler” denildi.

– STRASBOURG