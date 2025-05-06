Avrupa Parlamentosu, Türkler İçin Vize Sorununu Vurguladı

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDAN VİZE SORUNLARINA DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Avrupa Parlamentosu (AP), Türk vatandaşlarının Schengen vizesi alırken karşılaştığı problemlere dikkat çeken bir rapor hazırladı. AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor tarafından oluşturulan 27 sayfalık belgede, üye ülkelere vize süreçlerini kolaylaştırmak adına “kapasite artırma” çağrısı yapıldı. Ayrıca vize serbestisi için Türkiye’nin yerine getirmesi gereken altı kriterin olduğu vurgulandı. Rapor, 6 Mayıs 2025’te AP’nin Strasbourg’daki merkezında tartışılacak ve 7 Mayıs’ta oylanarak nihai hâlini alacak.

VİZE BAŞVURULARI VE SORUNLAR

Rapor, AB Komisyonu’nun yıllık ülke raporuna dayanarak Türk vatandaşlarının Schengen vizesi başvurularında “talepteki belirgin artış ve sistemin kötüye kullanılması korkusu” nedeniyle sorunlar yaşadığını belirtiyor. Bu durumdan “üzüntü duyulduğu” ifade edilerek, vizelere erişimin iyileştirilmesi için siyasi kararlılık gerektiği belirtiliyor. Belgede, “Kalan teknik ve idari engellerin ele alınması için her iki tarafın da yoğun çaba göstermesi” çağrısı yapılıyor. AB ülkelerine yönelik de “Bu konuya ayrılan kaynakları artırma” önerisi sunuluyor.

BAŞVURU VERİLERİ VE İLTİCA BAŞVURULARI

AB’nin 2023 verilerine göre, Türkiye’den Schengen vizesi için 1 milyon 55 bin 885 başvuru yapıldı; bunlardan 867 bin 646’si onaylanırken, ret oranı %16,1 oldu. 2022’de ise 778 bin 409 başvurudan 645 bin 842’si onaylanmış ve ret oranı %15,7 olarak kaydedilmişti. BBC Türkçe’ye konuşan bir AB yetkilisi, 2023’te Schengen vizesiyle AB’ye giriş yaptıktan sonra 103 bin Türkiye vatandaşının iltica başvurusunda bulunduğunu, “azımsanmayacak sayıda” kişinin Schengen Bölgesi’nden çıkış yapmadığını belirtiyor. Bu durum, AB’nin “sistemin kötüye kullanılması” endişesini artırıyor.

VİZE KOLAYLIĞI VE MUAFİYETİ İÇİN GEREKENLER

Raporda, ticari faaliyetler ve Erasmus öğrenci değişim programı gibi alanlarda vize kolaylığının sağlanmasına destek veriliyor. Ancak vize muafiyeti konusunda, Türkiye’nin 72 kriterden kalan altısını yerine getirmesi gerektiği vurgulanıyor. Bu kriterler arasında, Terörle Mücadele Yasası’nda değişiklik, Europol ile operasyonel işbirliği anlaşması, GRECO’nun yolsuzlukla mücadele önerilerinin uygulanması, kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin AB standartlarına uyumu, tüm AB üyeleriyle suç bağlantılı konularda işbirliği ve Geri Kabul Anlaşması’nın tam uygulanması bulunuyor. AP, “Türkiye’nin vize serbestisi için gerekli ölçütleri karşılama yönünde hiçbir ilerleme kaydetmemiş olmasından derin üzüntü duyduğunu” belirtiyor.

TÜRKİYE’NİN İKİLİ TEMASLARI VE AB’NİN TEPKİLERİ

Türkiye, vize sorununun çözümü için AB üyesi ülkelerle ikili temaslarını sürdürüyor, fakat bu çabaların sahada olumlu bir etkisi henüz hissedilmiyor. Türk medyasında, bazı AB ülkelerinin “vize kapılarını kapattığı” yönünde sıkça iddialar öne çıkıyor. AB Türkiye Delegasyonu 2 Mayıs 2025’te yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı ve “Schengen konsoloslukları, salgın öncesi rakamları aşarak rekor sayıda vize başvurusunu işleme almaktadır” dedi.

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI VURGUSU

Raporda, vize konusunun yanı sıra Türkiye’deki insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında da eleştiriler yer alıyor. AP, AB’ye katılım kriterlerinin tartışmaya açık olmadığını ve mevcut koşullarda müzakere sürecine dönülmesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak Türkiye’nin stratejik ve jeopolitik önemine vurgu yaparak daha yakın ve dinamik bir ortaklık için çalışmaların artırılması gerektiği ifade ediliyor. Rapor, “Katılım sürecinde kestirme yollar yoktur ve demokratik ilkeleri tartışmaktan kaçınılamaz” mesajını iletiyor.