Avrupa Parlamentosu’dan flaş sığınmacı kararı

Avrupa Parlamentosu, ülkesindeki kaostan Türkiye’ye kaçan Suriyeli sığınmacılarla ilgili kararını duyurdu.

Avrupa Parlamentosu Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilave 150 milyon avro insani yardım desteğinin verilmesi teklifini onayladı.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Kontrol Komitesi Avrupa Birliği’nin 2021 bütçesinde değişiklik yaparak Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacılara ilave insanı destek sağlanması teklifini 29 evet oyuyla kabul edildiğini açıkladı.

BÜTÇE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLDİ

Yapılan açıklamada Türkiye’nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliğini yaptığının altı çizilerek söz konusu bütçe değişikliğiyle savunmasız kişilere insanı yardım desteğinin sağlanmasının amaçladığı ifade edildi.

150 MİLYON AVRO DESTEK ONAYLANDI

Söz konusu değişiklikle 150 milyon avroluk kaynağın Türkiye’deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi. Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu’nda da onaylanması gerekiyor.