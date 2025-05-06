Avrupa Parlamentosundaki Sağcı Gruba Reddedildi

AVRUPA PARLAMENTO OTURUMLARINDA GAZZE ÜZERİNE OYLAMA YAPILDI

Avrupa Parlamentosu’nda (AP) bulunan Sol Grup Milletvekili Per Clausen, Strazburg’daki oturumlarda Gazze’ye yardım götüren gemilere yönelik saldırılar ile İsrail’in saldırıları genişletme planlarına dair yapılması istenen oturum taleplerinin oy çokluğuyla reddedildiğini bildirdi. Clausen, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazze kan ağlıyor. İsrail, tüm Gazze’yi işgal etmekle tehdit ediyor. Yardım taşıyan gemiler saldırıya uğruyor ancak bu durum AP’yi etkilemiyor.” sözlerine yer verdi. Clausen, Sol Grup’un Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait “Conscience” gemisinin Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıktığını, ancak Malta açıklarında insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradığını belirtti. Yeşiller/Avrupa Özgür İttifakı’nın ise İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik geniş çaplı saldırı planı hakkında oturum talep ettiğini aktardı. Ancak bu iki öneri, aşırı sağcı ve liberal grupların çoğunluğu tarafından reddedildi.

HÜKÜMETİ ELEŞTİREN AÇIKLAMALAR

Clausen, “ECR, İsrail’in Gazze’yi işgal tehditlerini 14 gün içinde tartışabileceğimizi, bu genel kurul oturumunda bunu tartışmak için zamanımız olmadığını düşünüyordu. Uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı buraya kadarmış.” şeklinde tepki gösterdi. Fransa’nın Strazburg kentinde dün başlayan AP Genel Kurulu, 8 Mayıs’a kadar devam edecek. Genel Kurul oturumlarının, sadece Avrupa Birliği’ni ilgilendiren konularla sınırlı kalmayıp, küresel gelişmelere dair tartışmaları da kapsadığı bildirildi.

YARDIM GEMİSİNE YAPILAN SALDIRI

Özgürlük Filosu Koalisyonu’nun Malta açıklarındaki “Conscience” gemisi, 2 Mayıs’ta saat 00.23 sularında insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı. Bu saldırıda geminin gövdesinde gedik açılırken, pruvasında yangın çıkmıştı. Diğer yandan, İsrail güvenlik kabinesi, Gazze’ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etti. Bu plan, Gazze’de daha fazla bölgeyi işgal etmeyi ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini öngörüyor. Aynı zamanda İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmeden ve Filistinlilerin zorla Gazze’nin güneyine göç ettirilmesi hedefleniyor. Planın kabulü sonrasında, İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze’yi kalıcı olarak işgal edeceklerini ifade etti.