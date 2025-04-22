Avrupa Poomsae Şampiyonası’na Katıldılar

AVRUPA POOMSAE ŞAMPİYONASINDAN DÖNÜŞ

AVRUPA Poomsae Şampiyonası’nda elde ettikleri başarıların ardından Melek Ahu Çelik, Nursena Gültekin ve Bahadır Türken, Dünya Şampiyonası’na odaklandı. Samsun’un Bafra ilçesinde ikamet eden bu genç sporcular, 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya’da gerçekleştirilen Avrupa Poomsae Şampiyonası’ndan önemli bir başarıyla döndü.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Tekvando sporuna 10 yıl boyunca emek veren Nursena Gültekin, “Başladığım ilk günden bu yana İstiklal Marşımızı okutmayı çok istiyordum ve bunu başardığım için çok mutluyum. Avrupa şampiyonasına giderken ailecek hepimiz çok heyecanlıydık. Çünkü yıllardır bu anı bekliyorduk ve İstiklal Marşımızı okutmak bayrağımızı göndere çektirmek çok özel bir anıydı. Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonası. İnşallah orada da İstiklal Marşımızı okuturuz,” şeklinde görüşlerini paylaştı.

TEKVAANDOYLA TANışMA HİKAYESİ

Melek Ahu Çelik, “7 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Tekvandoya annemin isteği üzerine 4 yaşında İstanbul’da başladım. Hocamız beni özel olarak yanına aldı ve biz Bafra’ya taşındık. Taşındığımızda 7 yaşındaydım ve tekvandoya burada devam ettim. Avrupa şampiyonası çok heyecan vericiydi. Antrenmanlarımızı sıkılaştırdık ve 3’er saat çalışmaya başladık. Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’mizi gururlandırdık. Çok mutluyum,” ifadelerini kullandı.

İKİNCİLİK MUTLULUĞU

Avrupa ikincisi olmanın mutluluğunu yaşayan Bahadır Türken de, hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu vurguladı. Genç sporcular, mücadelerine devam ederek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürüyor.