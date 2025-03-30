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Avrupa Roketi Fırlatıldıktan Sonra Düştü

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İLK YÖRÜNGE ROCKETİ FIRLATILDI

Avrupa kıtasından fırlatılan ilk yörünge roketi, yükseldikten birkaç saniye sonra yere düştü. The Guardian gazetesinin haberine göre, bu olay Avrupa’nın yeni bir uzay ekonomisi oluşturma gayretlerine olumsuz bir etkide bulundu.

ALMAN GİRİŞİMİNDAKİ GÖSTERİM

Alman firma Isar Aerospace tarafından tasarlanan Spectrum roketi, Norveç’in Kuzey Kutbu’ndaki Andoya uzay üssünden fırlatıldı. Fırlatma işlemi sırasında, YouTube üzerinde yayınlanan canlı görüntülerde güçlü bir patlama sesi duyuldu ve roket, kısa bir süre içinde devrilerek tekrar Dünya’ya düştü.

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