Avrupa Senior Şampiyonası Antalya’da Başladı

EUROPEAN SENIOR MEN’S AND LADIES CHAMPIONSHIP 2025 BAŞLADI

AVRUPA Golf Birliği (EGA) ile Türkiye Golf Federasyonu’nun iş birliğinde gerçekleştirilen ve kıtanın en önemli golf etkinliklerinden biri olarak bilinen European Senior Men’s and Ladies Championship 2025, Antalya’nın Serik ilçesinde bulunan Cornelia Golf Kulübü sahalarında başladı. Üç gün sürecek olan turnuvada, 30 ülkeden 50 yaş ve üzeri 141 amatör kadın ve erkek golfçü yarışıyor.

İLGİLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Turnuvanın düzenlenmesine dair detayları paylaşan Türkiye Golf Federasyonu Genel Sekreteri İhsan Gencay Asan, “50 yaş üzeri Avrupa’nın en iyi golfçülerinin oynadığı, EGA tarafından organize edilen, Türkiye Golf Federasyonu’nun iş birliği ve Cornelia Golf Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Turnuvada toplam 30 ülkeden 141 sporcu mücadele ediyor. Türkiye’den de ferdi olarak 4 sporcumuz bu turnuvada yer alıyor. Turnuva 3 gün sürecek, 2’nci günün sonunda 141 sporcu arasında elemeler olacak. Son gün ise final kategorisine katılmaya hak kazanan sporcular mücadele edecek. Hem erkekler hem de kadınlar kategorisinde kazananlar Avrupa Senior Şampiyonu olarak ilan edilecek” şeklinde belirtti.

ETKİNLİĞİN TURİZM VE SPORUN BİRLEŞİMİNE KATKISI

Golfseverler için hem spor hem de turizm açısından önemli bir organizasyon olan bu etkinliğin, Türkiye’nin uluslararası golf alanındaki konumunu daha da güçlendirmesi öngörülüyor. Organizasyon süresince katılımcılar, Belek’in doğal güzellikleri ve golf turizmi olanakları ile keyifli bir deneyim yaşayacak. Turnuva, 14 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek ödül töreni ile tamamlanacak.