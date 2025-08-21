Haberler

Avrupa, Ukrayna Güvenliğinde Anahtar Rol

ABD BAŞKAN YARDIMCISINDAN AVRUPA’YA VURGULU MESAJ

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Kiev’in güvenliği konusunda asıl sorumluluğun Avrupa’ya düştüğünü belirtti. Vance, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona ermesine yönelik bir anlaşmanın sağlanması durumunda, Ukrayna’nın güvenliğini garanti etme yükümlülüğünün büyük ölçüde Avrupa ülkelerine ait olduğunu ifade etti. “Bu onların kıtası, bu onların güvenliği ve Başkan Donald Trump, onların bu konuda adım atmaları gerektiği konusunda çok net konuştu” diye ekledi.

EUROPA’YA ÖNCÜ ROL ÇAĞRISI

Vance, savaşın ve ölümlerin sona erdirilmesi adına ABD’nin de gerekli katkıyı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Avrupa’nın, bu süreçte öncü bir rol üstlenmesini beklediklerini vurguladı. Amerika’nın söz konusu meselede istişareye açık olduğunu söyleyen Vance, savaşın nasıl durdurulacağına dair net bir bilgiye sahip olmadan herhangi bir taahhüt vermeyeceklerini ifade etti.

Zeynep Yıldız, Çubuk’ta Ziyaretler Gerçekleştirdi

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk'ta gerçekleştirdiği ziyaretlerde kadınların projelerdeki rolünü vurguladı ve gastronomi kursunda tarımsal üretimin ve kültürel değerlerin önemini belirtti.
Edirne Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz Ziyaret Etti

Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Sarıdanişment ve Süleymandanişment köylerini ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi ve ihtiyaçlarının karşılanacağına söz verdi.

