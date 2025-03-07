Avrupa, Ukrayna’ya Barış Gücü Göndermeyi Tartışıyor

AVRUPA BARIŞ GÜCÜNÜ TARTIŞIYOR

Avrupa, eğer bir ateşkes olursa Ukrayna’ya barışı koruma amacıyla asker gönderme seçeneğini gündeme alıyor. Türkiye, NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olmasıyla bu konuda adım atma kapısını kapatmıyor. BBC Türkçe’ye konuşan kaynaklar, doğru koşulların oluşması halinde Türkiye’nin de barış gücüne asker göndermeyi değerlendirebileceğini belirtiyor. Ancak şimdilik alınmış somut bir karar yok. Türkiye’nin nihai tutumu, ateşkes, detayların belirginleşmesi ve gerekli koşulların sağlanmasıyla netleşecek. Ayrıca, barış gücünün yapı ve içeriği de Türkiye’nin olası kararını etkileyen faktörler arasında görülüyor. Türkiye’nin Ukrayna ve Rusya ile kurduğu denge de böyle bir konuşlandırmada etkili olabiliyor.

TÜRK ASKERİ İHTİYACI YÜKSEK

Türkiye, silahlı kuvvetlerinin kapasitesi, savaş hazırlığı ve barışı koruma yetenekleri açısından oldukça güçlü bir ülke. NATO’nun komuta yapısına en fazla katkı sağlayan ülkelerden biri olarak Türkiye’nin barış gücü deneyimleri dikkate değer. Müzakereler sonucunda bir ateşkes sağlanması durumunda barış gücü oluşturulabileceği noktasında görüş birliği var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Ukrayna topraklarında Avrupa askeri önümüzdeki haftalarda olmayacak” diyerek müzakerelere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Macron, “Asıl soru, haftalarca sürecek müzakerelerle erişilebilir bir ateşkes elde etmeyi deneyeceğimiz ve elde edeceğimiz süreyi nasıl kullanacağımızdır” ifadelerini kullandı.

Rusya, olası bir ateşkes durumunda Ukrayna’da NATO ülkelerine ait asker görmek istemediğini açıkça belirtiyor. Bu tutumda en küçük bir değişiklik sinyali de göstermiyor. Rusya ile bir anlaşma sağlanıp sağlanamayacağı belirsizken, özel askeri planlar yapmak zorlaşıyor. ABD’nin asker gönderme niyetinin olmadığı düşünülünce, Avrupa ülkelerinin yeterli gücü oluşturması oldukça zor görünüyor. Bazı düşünce kuruluşları, gerekli asker sayısının 40-150 bin arasında değişebileceğini öngörüyor. Tartışmalar genellikle 25-30 bin askerlik bir caydırıcı güç üzerine yoğunlaşıyor.

AVRUPA’DAN BEKLENTİLER VAR

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Ukrayna’daki savaşın ulusal güvenlik sorunu olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor ve bu nedenle ülkesinin barış gücüne ilk ve kapsamlı katkıyı yapması bekleniyor. Fransa’nın da katkısının neredeyse kesin olduğu düşünülüyor. Diğer ülkeler ise bu konuda daha temkinli. İspanya, konunun henüz erken olduğunu savunuyor, Almanya ise çerçevenin netleşmesi halinde katkı sunmak için istekli. Polonya ise, Ukrayna’ya asker göndermek yerine destek sağlamaya yönelik bir çizgide yer alıyor.

ABD DESTEKLERİ ÖNEMLİ

Avrupa ülkelerinin barış gücüne katkı sağlaması için ABD desteği kritik bir önem taşıyor. Bu destek, Rusya’ya karşı güvenlik garantisi olarak görülüyor. Avrupa ülkelerinin ABD’den talep ettiği destekler arasında istihbarat, keşif kabiliyetleri ve hava savunma sistemleri yer alıyor. Böylelikle, olası bir barış gücünün başarısı için gerekli tüm unsurların bir araya getirilmesi gerekiyor.