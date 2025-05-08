Avrupa Ülkeleri, Gazze’deki Durumu Kınadı

AB ÜYELERİ GAZZE’DEKİ DURUMU KABUL EDİYOR

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB üyesi ülkelerin çoğunluğunun Gazze’deki durumun sürdürülemez olduğunu kabul ettiğini belirtti. Kallas, “Gazze’deki durumu durduramıyor olmamızın üye devletler arasında oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam” ifadelerini kullandı. Kallas, Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleşen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrası Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantının birçok konunun ele alındığı samimi bir şekilde geçtiğini vurguladı. İlk olarak Ukrayna konusunun gündeme alındığını ifade eden Kallas, “Yoğun bir diplomasi yürütülüyor ancak Rusya’nın barış istemediği, açık bir şekilde ortada. Bizim yapmamız gereken şey, Rusya üzerindeki baskıyı artırmak ve bu şekilde Rusya’nın da barış istemesini sağlamak” dedi.

RUS ENERJİSİNDEN KURTULMA YOL HARİTASI

Kallas, Avrupa’nın Rus enerjisinden kurtulmaya yönelik 17. yaptırım paketi üzerinde çalıştığını ve bu paketin önümüzdeki Dışişleri Konseyi toplantısında kabul edilmesini umduğunu söyledi. “Kısa süre önce Rus enerjisinden kurtulmaya yönelik bir yol haritası yayınladık” diyen Kallas, gölge filo ile baş etme konusunun da önemli bir parça olduğunu ifade etti. Ayrıca, Ukrayna’ya nasıl daha fazla destek sağlanacağı konusunda da tartışıldığını belirtti. Savaş suçlarıyla ilgili bir mahkeme kurulacağını da vurgulayarak, “Savaş suçları da dahil olmak üzere işlenen suçlar cezasız kalmayacak ve sorumlular hesap verecek” dedi.

RUSYA’DA KUTLAMALARA ATIF YAPTI

Kallas, yarın Rusya’da düzenlenecek Zafer Günü kutlamalarına da değinerek, “Gerçekten barışı destekleyen hiç kimse, Ukrayna’ya yönelik bir saldırı savaşını başlatan Putin’in yanında durmaz. Gerçekten barıştan yana olanlar, yarın Moskova’da değil, Ukrayna’da olmalı” ifadelerini kullandı. Gazze’deki duruma ilişkin, Avrupa ülkelerinin çoğunun bu durumun hızla kötüleştiğini kabul ettiğini açıklayan Kallas, “Gazze’deki askeri operasyonları yoğunlaştırma planları, sivil nüfusun daha fazla acı çekmesine neden olacaktır” dedi.

HİNDİSTAN VE PAKİSTAN’A İTİDAL ÇAĞRISI

Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalara da değinen Kallas, “Bu savaşan kimse kazançlı çıkmaz. Gerçekten itidal gösterilmesi gerekiyor” dedi. Ayrıca, iletişim kanallarının açık kalmasının önemine dikkat çekti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in Moskova’ya gitmesinin AB için nasıl bir tepki doğuracağına yönelik soruya ise Kallas, “Bu üye devletler tarafından hafife alınacak bir şey değil” cevabını verdi.

GAZZE’DEN ALINTI YAPTI

Kallas, Gazze’deki insani yardım ablukasıyla ilgili soruya, “Üye devletler arasında bunu durduramıyor olmamızın oluşturduğu hayal kırıklığı muazzam” şeklinde cevap verdi. Ayrıca, Hollanda hükümetinin Gazze’deki trajedi nedeniyle AB ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasının gözden geçirilmesi önerisini de değerlendirdi. Kallas, “Daha fazla ne yapabiliriz?” sorusunun etrafında beyin fırtınası gerçekleştirdiklerini belirtti.

SURİYE’YE YÖNELİK YAPTIRIMLAR VE ABD’NİN ROLÜ

Suriye’ye yönelik yaptırımların hafifletilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bu konuda olumlu bir tutum sergilediğini aktardı. ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinden çekilmesi durumunu da değerlendiren Kallas, “Savaş sürerken müzakere yürütülemeyeceği açık. Bu nedenle tarafların masaya oturabilmeleri için önce bir ateşkesin tesis edilmesi gerekiyor” dedi.

Kallas, Rusya’dan gaz ithalatının 2027 yılına kadar kademeli olarak sıfıra indirilmesine ilişkin hazırlanan planın AB ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandığını açıkladı. Kallas, “Bu bizim dosyamız değil, ancak önemli bir konu olduğu için çok kısa da olsa, bu konuya değindik” dedi.

İSRAİL’E SORUMLULUK HATIRLATMASI

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, toplantıda yaptığı açıklamalarda, “İsrail’e, Batı Şeria ve Gazze’deki işgalci güç olarak, orada yaşayan insanların refahından sorumlu olduğunu hatırlatmak isteriz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ABD’nin arabuluculuk çabalarının başarısız olması durumundaki alternatifleri de belirtti. Sikorski, “İletişim kanallarını açık tutan Türkiye var” diyerek, dünya yeni bir savaşı daha kaldıramaz ifadesini kullandı.