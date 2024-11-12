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Avrupa Ülkeleri İçin Tehlike Uyarısı!

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE AVRUPA’NIN ENDİŞELERİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma, Avrupa’daki ülkeleri huzursuz etmeyi sürdürüyor. İngiliz basınında dikkat çekici bir uyarı metni yayımlandı. Daily Express gazetesinin aktardığına göre, savunma ve güvenlik alanında uzman olan Nicholas Drummond, Rusya lideri Putin’in Ukrayna’daki operasyonunu tamamladıktan sonra dört Avrupa ülkesini işgal etme ihtimalini değerlendirdi.

AFRİKA’DA DA HEDEFLER VAR

Drummond, yalnızca dört Avrupa ülkesinin değil, aynı zamanda Afrika’daki bazı bölgelerin de Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğrayabileceğini ifade etti. Gazetede yer alan bu bilgiler, Avrupa’nın güvenlik endişelerini daha da artırıyor.

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