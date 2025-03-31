Avrupa Ülkeleri Rusya’ya Yeni Yaptırımlar Planlıyor

AVRUPA ÜLKELERİNDEN YENİ YAPTIRIM PLANI

İspanya, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği’nin üst düzey diplomatı ve Savunma Komiseri, Madrid’de bir araya geldi. Yapılan toplantıda, Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar konusunda ortak bir açıklama yayımlandı. Açıklamada, “Yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız” ifadeleri yer aldı.

TOPLANTININ DETAYLARI

İspanyol Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Polonyalı Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, İtalyan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Maria Tripodi, Avrupa Komisyonu Üyesi Andrius Kubilius ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulama kararlılığı vurgulandı.

RUSYA’YA KARŞI STRATEJİK YAKLAŞIM

Açıklamada, “Saldırganlık savaşını sürdürme kabiliyetini engellemek, Ukrayna’nın adil ve kalıcı bir barışı güvence altına almak için mümkün olan en iyi konumda olmasını sağlamak amacıyla yeni yaptırımların kabul edilmesi de dahil olmak üzere mevcut tüm araçları kullanarak Rusya üzerinde daha fazla baskı uygulamaya hazırız” denildi. Bu açıklama, Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı aldığı kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.