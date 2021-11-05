Avrupa ülkeleri sınıra jiletli tel çekmeye başladı

Avrupa Birliği ülkesi Litvanya, Donald Trump dönemindeki benzer bir göçmen duvarı inşa etmeye başladı.

Son 3 ay içinde Belarus üzerinden 5 bini aşkın Orta Doğulu ve Afrikalı göçmenin ülkeye girmeye çalıştığını aktaran Litvanyalı yetkililer, sınırlarda 3,5 metre yükseliğinde bir jiletli çelik tel örmeye başladı. 500 kilometre boyunca uzanacak olan duvarın gelecek Eylül ayında tamamlanacağı bildirildi.

Litvanya, Orta Doğu ve diğer bölgelerden gelen göçmenlerin bu yıl Beyaz Rusya’dan girmeye başlamasının ardından sınırına çelik duvar örmeye başladı.

Bununla birlikte, Avrupa Birliği (AB) Belarus’u, göçmenleri bloğa baskı yapmanın bir yolu olarak, toprakları üzerinden AB ülkeleri olan Polonya, Litvanya ve Letonya’ya girmeye teşvik etmekle suçladı.

Belarus ise bu iddiayı defalarca reddetti, ancak Devlet Başkanı Alexander Lukashenko, AB yaptırımları kaynakları tükettiğinden ülkesinin artık göçmenleri durdurmayacağını söyledi.

Ardından, üç AB ülkesi de göçmenleri durdurmak için sınıra jiletli teller yerleştirdi. Geçen hafta Litvanya, 3.4 metrelik yüksek çelik çitin ilk uzantılarını 0,6 metre jiletli tel ile örtmeye başladı.