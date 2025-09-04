Avrupa ve Türkiye’de Google Erişim Sorunu. WhatsApp Normal Çalışıyor, Kesinti Yok. Google Servisleri Erişim Problemi Yaşadı. Kullanıcılar Sosyal Medyada Paylaşıyor

GOOGLE SERVİSLERİNE EREŞİM SORUNLARI

Avrupa ve Türkiye’de Google servislerine erişim ile ilgili sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, Google Arama, YouTube ve Gmail gibi popüler platformlara erişimde zorluk çekiyor. Aynı zamanda dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp uygulamasında da bağlantı problemleri yaşandığına dair kaygılar mevcut. Konuyla ilgili gelişmeler ve çözüm süreci merakla izleniyor.

WHATSAPP KULLANICILARI PROBLEMSİZ

WhatsApp kullanıcıları şu anda herhangi bir erişim problemiyle karşılaşmıyor. Mesajlaşma, arama ve diğer tüm hizmetler sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve mesajlar hızlıca iletiliyor. Popüler internet kesinti takip platformu DownForEveryoneOrJustMe’nin son kontrolleri, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti veya erişim problemi olmadığını doğruladı. Kullanıcılar, uygulamalarını normal şekilde kullanmaya devam edebiliyor. Yetkililer de şu ana kadar herhangi bir teknik aksaklık veya hizmet kesintisi hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle, WhatsApp ile ilgili oluşan bağlantı veya erişim sorunları genelde yerel internet sağlayıcılarından veya cihaz kaynaklı olabiliyor.

GOOGLE HİZMETLERİNDE KESİNTİLER

Google’ın birçok servisi, bugün sabah saatlerinden itibaren kullanıcılar tarafından erişim problemleri ile karşı karşıya kaldı. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store gibi platformlarda kesintiler yaşandı. Türkiye ve Avrupa’nın belirli bölgelerinde Google hizmetlerine geçici olarak erişim durdu. Kullanıcılar, sosyal medya üzerinden bu aksaklıkları geniş bir şekilde paylaştı. Yaklaşık bir saat süren kesinti, kullanıcıları büyük ölçüde etkiledi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer önemli hizmetlere erişim sağlanamaması, sosyal medyada “Google mı çöktü?” gibi soruların artmasına yol açtı. Ancak teknik ekiplerin hızlı müdahalesi ile sorun kısa sürede çözüldü ve şu an Google servislerine sorunsuz bir şekilde erişim sağlanıyor. Kullanıcılar, tüm platformlarda normal kullanım deneyimine geri döndü.