Haberler

Avrupa’ya Nitelikli Göç Teşvik Edilecek

BİLİM İNSANLARININ GÖÇÜ TEŞVİK EDİLECEK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünya genelinden bilim insanları ve araştırmacıların Avrupa’ya gelmelerini destekleyeceklerini belirtti. Von der Leyen, Avrupa Halk Partisi’nin (EPP) 2025 kongresinde yaptığı konuşmada nitelikli göç konusunda yaşanan gelişmelere dair bilgiler verdi. “Avrupa en iyi ve en zekilere açıktır” diyerek sözlerine devam eden von der Leyen, “Bu yüzden onların ‘Avrupa’yı seçmelerine’ yardımcı olmak için önerilerde bulunacağız. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarının ve araştırmacıların ‘Avrupa’yı evleri yapmalarını’ ve Avrupa’yı tekrar inovasyonun evi yapmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÜYE OLMAK İSTEYEN ÜLKELER

Von der Leyen, Avrupa’nın komşularına karşı olumsuz bir tutum içinde olmadığını ve onları cezalandırmadıklarını vurguladı. “Aksine, AB’ye üye olmak isteyen 12 ülke var. Bu yaklaşık 150 milyon insan demek.” diye ekledi. Düzensiz göçle mücadelenin devam edeceğini de belirten von der Leyen, “Avrupa’ya kimin ve hangi koşullar altında geleceğine karar verenler biz Avrupalılarız. Kaçakçılar ve insan tacirleri değil.” dedi. Bu yılın başından itibaren yasa dışı sınır geçişlerinin yüzde 30 oranında azaldığını söyleyen von der Leyen, bu durumun güney komşularıyla olan ilişkilerin etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

Konuşmasının ardından sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda da “Dünyanın dört bir yanından en iyi ve en zeki bilim insanlarının ve araştırmacıların ‘Avrupa’yı seçmesine’ yardımcı olmak için önerilerde bulunacağız.” ifadesini kullandı. Böylece Avrupa’nın bilim insanları ve araştırmacılar için çekici hale getirilmesi gerektiğine dikkat çekmiş oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Poissy’de Başörtüsü Zorla Çekildi

Poissy kentinde başörtüsü takan 26 yaşındaki kadın, İslamofobik bir saldırıya maruz kaldı. Yetkililer, kadının güvenliği için gerekli önlemleri almakta.
Haberler

Rusya, Ateşkesi Kabul Etmeli Dedi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğine dikkat çekti ve diplomasi için kritik noktaları belirlediğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.