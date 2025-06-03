Avrupa Yatırım Holding, büyümeyi hedefliyor

AVRUPA YATIRIM HOLDİNG’İN YENİ ADIMLARI

Son bir yıl içerisinde Avrupa Yatırım Holding, sürdürülebilir büyüme ve değer yaratma hedefleri doğrultusunda 2 önemli hamle yaparak Borsa İstanbul’daki şirket sayısını 3’e çıkartıyor. Ekim 2024’te Halka açık Ulaşlar Turizm firmasının A grubu yönetim kurulu imtiyazlı hisseleri ve yönetim kurulu devralınmıştır.

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU KURULDU

Ocak 2025’te Holding, “ATPAY” koduyla kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile Girişim Sermayesi Pazarı’nda işlemlere başlamıştır. Mayıs 2025’te ise İstanbul Şişli’de faaliyet gösteren Yeditepe Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin %100 hissesini devralmak amacıyla önemli adımlar atma kararı almıştır. Bu kapsamda gerekli yasal süreçler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) resmi başvuru yapılacaktır.

ŞEFFAFLIK VE İSTİKRAR HEDEFİ

Hisse devrine ilişkin süreç devam ederek, gelişmeler kamuoyuyla ve yatırımcılarla şeffaf bir biçimde paylaşılacaktır. Avrupa Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, finansal hizmetler sektöründe gerçekleştirdikleri bu stratejik hamle ile sektörde güçlerini artırmayı ve katkı sağlamayı hedefliyor. Sağlık, Tarım, Turizm ve Enerji alanlarındaki kurumsal yatırımlarıyla tanınan Holding, güçlü ve istikrarlı büyümelerini farklı alanlara taşımayı amaçlıyor. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.