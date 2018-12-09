Avrupa’da domino etkisi

Fransa'daki gösterilerin yanı sıra Belçika ve Hollanda da protestolar başladı ve çok sayıda gözaltı yaşandı.

Fransa’da zamların iptal edilmesine rağmen ‘Sarı Yelekliler’in öfkesi dinmiyor. Eylemciler dün 4’üncü kez Paris sokaklarına akın ederek ‘Macron istifa’ sloganlarıyla Elysee Sarayı’na yürüdü.

“Zenginler daha çok zenginleştirildi, orta ve alt düzeyde geliri olan vatandaşlar daha çok fakirleşiyor” sloganlarıyla Paris’te bir araya gelen göstericiler polisle çatışarak kent meydanlarını savaş alanına çevirdi. Birçok aracın ateşe verildiği gösterilerde bir kepçeyi ele geçiren eylemciler güvenlik duvarını aşmaya çalıştı. Duman altında kalan başkentteki gösterilerde şu ana kadar 1385 kişinin gözaltına alındığı, 300 kişinin ise tutuklandığını açıklandı. 17’si polis, 135 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

BELÇİKA’DA PROTESTOLAR

Belçika’da “sarı yelekliler”, Fransa’ya giden otoyolu kapatırken, polis başkent Brüksel’de yaklaşık 50 kişiyi gözaltına aldı.

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden “sarı yelekliler”, Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ve NATO’ya ev sahipliği yapan başkent Brüksel’de ise “sarı yeleklilerin” gösterileri başlamadan önce polis 50 kişiyi gözaltına aldı.

Belçika parlamento binası yakınlarında yaklaşık 400 eylemcinin katıldığı eylemde, 100 protestocu tehlikeli objeler taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alınırken, polis eylemcilere biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50’ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi’nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

GÖSTERİLER HOLLANDA’YA SIÇRADI

Hollanda’da “sarı yelekliler” yoğunluklu olarak Lahey, Amsterdam ve Rotterdam kentlerinde toplanarak hükümetin istifasını istedi.

“Rutte istifa” ve “Rutte defol git” sloganları atan Hollandalı “sarı yelekliler” Başbakan Mark Rutte’nin istifasını talep etti.

Genellikle ülkedeki aşırı sağcı grupların çağrısı üzerine toplanan “sarı yelekliler”, gösterilerde Birleşmiş Milletler Göçmen Paktı, emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarını eleştirdi.

Lahey’de meclis önünde toplanan eylemciler, Başbakan Rutte’nin bizzat gelip kendileriyle görüşmesini talep etti.

Rotterdam’da ise Erasmus köprüsünde yaklaşık 150 “sarı yelekli” bir araya geldi.

MACRON SARAY’A KAPANDI

Gösterilere karşı 89 bin polis görev yapıyor. İçişleri Bakanı Christophe Castaner dün sabahın erken saatlerinde polislere destek olmak ve motivasyonlarını artırmak için Paris’teki güvenlik güçlerini ziyaret etti. Le Figaro gazetesinin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün de Elysee Sarayı’ndan çıkmayarak durum hakkında bilgilendirildi.

KEPENKLER İNDİ

Şanzelize Bulvarı’ndaki mağaza ve restoranlar gösteriler sırasında yağma ve şiddet korkusu nedeniyle kepenk indirdi. Polis mağazalardan dışarıda sandalye ve masa bırakmamalarını, kentteki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde malzeme bulundurmamalarını talep etmişti.Gösteriler Paris’in kültür hayatını da etkiledi. Dün müzeler de kapılarını kapattı. Paris’in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programlar da iptal edildi. Fransa 1. Futbol Ligi’nde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında dün başkentte oynanması planlanan karşılaşma da ertelendi. Paris’in sembollerinden Eyfel Kulesi de ziyarete kapalıydı.

VEKİLE KURŞUNLU MEKTUP

Le Figaro gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Benoit Potterie’e, Sarı Yelekliler’in düzenleyeceği gösteri öncesi, içinde mermi ve not olan bir mektup gönderildi. Haberde, notta “Bir dahaki sefere bu mermi alnının ortasından girecek” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

FATURASI 1 MİLYAR EURO

Fransa’da akaryakıt zammını protesto için başlatılan eylemler Noel öncesi alışveriş sezonunu vurdu. Fransız perakendecilerin kaybı 1 milyar avroya ulaştı. Açıklama, Fransız Perakendeciler Federasyonu tarafından yapıldı. Eylemler nedeniyle Noel dönemindeki satış beklentisinde yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 40’lık bir düşüş beklendiği belirtildi.