Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile İspanya La Liga takımı Real Madrid, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’da karşı karşıya geldi.

Fransız hakem Clement Turpin’in yönettiği karşılaşma, bazı taraftarların stada girememesi nedeniyle ertelendi ve TSİ 22.36’da başladı.

İki dev ekibi karşı karşıya getiren mücadelede ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

59’uncu dakikada gelişen Real Madrid atağında Carvajal, sağ kanattan topu içeri çevirdi.

Arka direkte boş pozisyonda bulunan Vinicius Junior, buluştuğu topu boş ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın kalan bölümünde Liverpool’un yakaladığı birçok net pozisyonda sahneye çıkan Real Madrid file bekçisi Thibaut Courtois, İngiliz ekibinin beraberliği yakalamasına müsaade etmedi ve İspanya temsilcisi, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

CARLO ANCELOTTİ TARİHE GEÇTİ

Carlo Ancelotti, kariyerinde 5 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadı. İtalyan teknik adam, Devler Ligi kupasını en çok kazanan(4) isim olarak tarihe geçti. Milan (2003, 2007) | Real Madrid (2014,22)

KARİM BENZEMA TAKIMINI SIRTLADI

Real Madrid’in UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki en golcü oyuncusu, Fransız yıldız Karim Benzema oldu.

Grup aşamasında 5 gol kaydeden Benzema, eleme turlarından itibaren daha fazla sorumluluk üstlenerek takımını sırtladı.

Son 16 turu ve yarı finalde üçer, çeyrek finalde 4 kez ağları sarsan 34 yaşındaki Benzema, toplamda attığı 15 golle en yakın rakibi Bayern Münihli Robert Lewandowski’nin 2 gol önünde krallık yarışında ipi göğüsledi.

Madrid ekibinde Rodrygo 5, Vinicius Junior 4, Toni Kroos 2, David Alaba ve Marco Asensio birer gol kaydetti.

REAL MADRİD’İN ŞAMPİYONLUK YOLU

Finale kadar çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergileyen İspanya ekibi, bu maçlarda rakip fileleri 28 kez havalandırdı, kalesinde 14 gol gördü.

Real Madrid, D Grubu’nda İtalya’nın Inter, Moldova’nın Sheriff ve Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımlarıyla mücadele etti. Grubunu 15 puanla lider tamamlayan Madrid ekibi, son 16 turunda Fransa’dan Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finalde İngiltere’den Chelsea, yarı finalde ise yine İngiltere’den Manchester City’yi eleyerek adını finale yazdırmayı başardı.