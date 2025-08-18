Avrupalı Liderler, Barış İçin Toplandı

EUROPA’DAN BİR ARAYA GELİŞ

Avrupalı liderler, Rusya-Ukrayna barış sürecini görüşmek üzere Beyaz Saray’da toplandı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve diğer Avrupalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapılacak ortak toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

TOPLANTILARDAN ÖNCEKİ DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı Donald Trump, liderlerle buluşmadan önce düzenlediği basın toplantısında, birçok konuyu ele aldıklarını belirtti. Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile doğrudan görüştüğünü ve daha sonra Avrupalı liderlerle yapacağı toplantının ardından Putin’i arayacağını ifade etti. Trump, “Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul etmesi çok önemli bir adımdır, bu kilit noktalardan biridir ve bunu masada değerlendireceğiz” dedi. Gelecekteki herhangi bir saldırıyı engelleyecek bir anlaşmaya varma konusunda iyimser olduğunu vurguladı.

LEADERLARDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Zelenskiy ve Putin’in barış için bir çözüme ulaşacağını düşündüğünü ifade eden Trump, “Bir sonraki adım üçlü bir toplantı olacak ve bunu halledeceğiz. Ben harika bir sonuç almayı dört gözle bekliyorum” şeklinde konuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, “Oyunu iyi oynarsak, savaşı sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız” dedi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güvenlik garantileri üzerine çalıştıklarını vurguladı ve “NATO’nun beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli” ifadesini kullandı.

MÜZAKERELER VE GELECEK ADIMLAR

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, “Geçen cuma günü bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı” diyerek süreci değerlendirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, “Üçlü toplantı, Ukrayna’nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz veya en azından (Ukrayna’da) ölümlerin durması bir zorunluluktur” şeklinde konuştu. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise “Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız” açıklamasında bulundu.