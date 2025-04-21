Avrupalı Liderler, Papa Franciscus’un Vefatına İlişkin Mesajlar Yayınladı

AVRUPALI LİDERLERDEN PAPA FRANCİSCUS’A BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Avrupalı liderler, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefatı üzerine Hristiyan dünyasındaki tüm insanlara başsağlığı mesajları paylaştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından Papa ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Von der Leyen, “Papa’nın Katolik Kilisesi’nin çok ötesinde, milyonlarca insana alçak gönüllülüğü ve saf sevgisiyle ilham verdiğini” belirtti ve “Düşüncelerim bu derin kaybı hisseden herkesle birlikte. Onun mirasının hepimizi daha adil, barışçıl ve şefkatli bir dünyaya doğru yönlendirmeye devam edeceği fikrinde teselli bulmalarını dilerim.” dedi.

PAPA’YA KARŞI DÜNYA GENELİNDEN SESLER

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Papa’nın yasını tutan milyonlarca insana katıldığını aktararak, “Son mesajında uluslararası borçların silinmesi, ölüm cezasının kaldırılması, askeri finansmanın açlığı sona erdirmek için kullanılması tavsiyelerinde bulunduğunu” hatırlattı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ise, “Herkesi etkisi altına alan gülümsemesiyle dünya çapında milyonlarca insanın sevgisini kazandığını” belirtti. “Halkın Papası” ifadesiyle anılan Papa’nın, “yaşam sevgisi, barış umudu, eşitlik ve sosyal adalete olan şefkatiyle hatırlanacak” mesajını da paylaştı.

DÜNYA LİDERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

NATO Genel Sekreteri Marc Rutte, Papa’nın vefatının kendilerini yasa boğduğunu ifade ederken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, “Papa Franciscus’un, kilisenin en yoksullara neşe ve umut getirmesini istemesi önemliydi” dedi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa’nın kaybının kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, “Onun dostluğuna ve öğütlerine sahip olma ayrıcalığını yaşadım” şeklinde açıklama yaptı. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Papa’nın ölümü sonrası Kardinaller Meclisi Dekanı Giovanni Battista Kardinal Re’ye taziye mesajı gönderdiğini bildirdi.

TÜM DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Papa’nın ölümünden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Barış ve adalet adına yükselttiği sesi milyonlara ilham verdi” dedi. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ise, “Papa’nın merhamet, alçak gönüllülük ve adaletin sesi olmaya devam edeceğini” ifade etti. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Karin Keller-Sutter, Franciscus’u “büyük bir manevi lider ve barışın yılmaz savunucusu” olarak nitelendirdi.

HÜKÜMETLERDEN RESMİ AÇIKLAMALAR

Bulgaristan Başbakanı Rosen Jelyazkov, Papa’nın ülkesi için gerçek dost olduğunu belirtirken, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, “Adalet, barış ve insan onuru konusunda son derece şefkatli bir Papa olarak her zaman kalbimde yaşayacak” paylaşımında bulundu. İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Papa’nın uzun ve seçkin görevini merhamet, barış ve insan onuru ilkelerine sarsılmaz bağlılıkla sürdürdüğünü ifade etti.

İNGİLTERE’DEN VE KILAVUZLARDAN TAZİYELER

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Papa’nın vefatıyla birlikte dünyada büyük bir boşluk oluştuğunu belirtti. İngiltere Kralı 3. Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Papa’nın ölüm haberine büyük üzüntü duyduklarını ifade etti. Kral, “Aziz Hazretlerinin hayatı boyunca büyük bağlılıkla hizmet ettiği kilise ve dünyayla Paskalya tebriğini paylaşabilmiş olması, kalplerimizdeki ağırlığı bir nebze hafifletti” değerlendirmesinde bulundu.

Papa Franciscus’un etkisi, sadece Katolik dünyasıyla sınırlı kalmayıp, sosyal ve insani konularda geniş bir yankı uyandırdı. Bu sebeple yaptığı çalışmalar ve bıraktığı miras, günümüzde de kalıcı bir etki yaratmaya devam ediyor.