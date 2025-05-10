Avrupalı Liderler, Rusya’ya Yaptırım Tehdidi

AVRUPALI LİDERLER RUSYA’YA YAPTIRIM TEHDİDİNDE BULUNDU

Ukrayna’nın Kiev kentinde bir araya gelen Avrupa ülkelerinin liderleri, Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tehditleri ile 12 Mayıs’tan itibaren başlayacak şartsız bir ateşkes çağrısında bulundu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ateşkes önerisinin kabul edilmemesi durumunda Moskova’nın ağır yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurguladı.

Ateşkes Üzerine Anlaşma Sağlandı

Liderler, Rusya’nın teklif edilen 30 günlük ateşkese onay vermesi çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Ateşkesin Pazartesi günü başlaması konusunda mutabık kaldık” dedi. Zelenskiy, bunun hava, deniz ve kara alanlarını kapsayacağını belirterek, “Ateşkesin denetlenmesi, ABD ile koordinasyon içinde tamamen mümkün. Bu, ulaşılabilir bir hedef” şeklinde konuştu.

Putin’e Çağrıda Bulundular

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Putin’e barış konusunda ciddiyse bu durumu gösterecek fırsatın olduğunu hatırlatarak, “Artık ‘ama’ yok, ‘fakat’ yok, şart öne sürmek de erteleme de yok” dedi. Starmer, müttefiklerin yaptırımları önemli ölçüde artıracağına dikkat çekerek, “Bugün geldiğimiz noktada, başta ABD olmak üzere birçok ülke arasında 30 günlük şartsız bir ateşkes tesis edilmesi gerektiği konusunda tam bir birlik var” dedi.

Ağır Yaptırımlar Uyarısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın ateşkesi ihlal etmesi durumunda Avrupa ve ABD tarafından ağır yaptırımlarla karşılaşacağını duyurdu. “Bu ateşkesin ihlali durumunda, Avrupalılar ve Amerikalılar arasında kuru bir yaptırım mutabakatı sağladık,” diyen Macron, Avrupa’nın kendisini bir güç olarak gördüğünü vurguladı.

Askeri Yardımların Devamı

Macron, muhtemel ateşkes süresi boyunca Ukrayna’ya askeri yardımların durdurulmasına kesin bir şekilde karşı çıktı. “Hiçbir ön şart yok. Size yönelik silah teslimatlarının durdurulması gibi bir durum söz konusu değil,” ifadelerini kullandı. Eğer Rusya teklif edilen ateşkese uymazsa, ek yaptırımlara maruz kalacağını açıkladı.

Yaptırım Kararlılığı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya’nın ateşkesi reddetmesi halinde Ukrayna’yı savunmaya devam edeceklerini belirtti. “Gönüllüler Koalisyonu” olarak adlandırılan gruptaki ülkelerin, ateşkesin başarısız olması durumunda yaptırım uygulamaya kararlı olduğunu ifade etti. Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Rusya’nın tepki vermesini beklediklerini söyledi ve “Eğer yaptırımlar olmasaydı, durum çok daha kötü olurdu” dedi.

Temsilci Olarak Bakan Fidan Görev Aldı

Kiev’deki zirveye katılan Starmer, Macron, Merz ve Tusk ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, çevrimiçi olarak düzenlenen konferansa katılım gösterdi. Bu toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.