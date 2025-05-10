Avrupalı Liderler, Ukrayna’ya Destek İçin Kiev’de

AVRUPALI LİDERLERİN UKRAYNA ZİYARETİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya’nın etkisini pekiştirdiği Zafer Günü Geçit Töreni’nin ardından, Ukrayna’ya destek vermek ve Rusya’ya ateşkes çağrısı yapmak için Kiev’e gitti. Avrupalı liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Moskova’daki Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer Günü nedeniyle düzenlenen askeri geçitte 20’den fazla ülke liderini ağırlamasını takiben destek için Ukrayna’nın başkentine ulaşmış oldu. Keir Starmer, Emmanuel Macron ve Friedrich Merz, aynı trenle Kiev’e gelirken, Donald Tusk ayrı bir trenle geldi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, liderleri tren istasyonunda karşıladı.

TOPLANTILAR VE SAYGI DURUŞU

Sybiha, “Bugün yoğun bir gün olacak. Son derece önemli toplantılar var. Dört Avrupa liderini, gönüllüler koalisyonu liderlerini Ukrayna’da ağırlıyoruz. Bu nedenle önemli kararlar bekliyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Karşılama sonrasında Starmer, Macron, Merz ve Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Dört lider, Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda savaşta hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu gerçekleştirdi. Ardından toplantı için Mariinskyi Sarayı’na geçtiler.

ORTAK AÇIKLAMA VE ATEŞKES TALEBİ

Keir Starmer, Emmanuel Macron, Friedrich Merz ve Donald Tusk, Kiev’e gelmeden önce ortak bir açıklama yayınlayarak Ukrayna’nın yanında oldukları mesajını verdi. Dört lider, “Fransa, Almanya, Polonya ve İngiltere liderleri olarak Rusya’nın barbarca ve yasa dışı işgaline karşı Ukrayna ile dayanışma içinde Kiev’de olacağız. Başkan Trump’ın barış anlaşmasına yönelik çağrılarını desteklediğimizi yineliyor, Rusya’yı ise kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabaları engellemekten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.

Açıklamada ayrıca, “ABD ile birlikte Rusya’yı adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere alan açacak 30 günlük tam ve şartsız bir ateşkesi kabul etmeye davet ediyoruz” ifadesi yer aldı. “Ateşkesin teknik uygulamasını görüşmek ve kapsamlı bir barış anlaşmasına hazırlık yapmak için en kısa sürede barış müzakerelerini desteklemeye hazırız” denilen açıklamada, liderler, Rusya kalıcı bir ateşkesi kabul edinceye kadar baskıyı artıracaklarını vurguladı. İlerleyen saatlerde İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya liderleri, Zelenskiy ile birlikte Avrupa ülkelerinden oluşan yaklaşık 30 ülkenin bulunduğu “gönüllüler koalisyonu” ülkelerinden temsilcilerle konferans düzenleyecek.