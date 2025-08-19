Avrupalı Liderler, Video Konferans Düzenledi

Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ LİDERLERİ ÇEVRİM İÇİ TOPLANDI

Avrupalı liderler, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın öncülüğünde çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Bu buluşma, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupa’daki diğer liderlerin katılımıyla Washington’da düzenlenen görüşmenin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Antonio Costa, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, AB üyesi ülkelerin liderlerini video konferansla bir araya getirdiğini açıkladı.

UKRAYNA’YA DESTEK VURGUSU

Costa, yaptığı paylaşımda, “AB, Ukrayna halkını ve Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi güçlü bir şekilde destekliyor” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’da adil ve sürdürülebilir bir barış sağlama amacına yönelik çabalarının süreceğini belirtti. Costa, önümüzdeki haftalarda bu konunun AB liderleri için öncelikli bir mesele olmaya devam edeceğini vurguladı. “İlk adım olarak Rusya, şiddete derhal son vermelidir” dedi.

İskenderun’da İnşaatta Düşme Olayı Yaşandı

İskenderun'da inşaat halindeki bir binanın boşluğuna düşen 66 yaşındaki Mehmet Ali U. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.
Kaza, Otoyol’da Meydana Geldi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili bariyerlere çarptı. İtfaiye, yaralı sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine ulaştırdı.

