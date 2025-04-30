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Avrupalı Turist, Türk Turizmini Seçebilir

AVRUPA’DA YAŞANAN ELEKTRİK KAOSI

Alanya Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, Avrupa’daki elektrik kesintileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Alanya bölgesindeki turizm üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağını belirten Şakiroğlu, yaşanan kısa süreli kesintilerin bölge turizmine zarar vermeyeceğini ifade etti.

AVRUPALI TURİSTLERİN YENİ YÖNELİMİ

Şakiroğlu, “İspanya ve Portekiz’de hayat olumsuz etkilendi. Eğer Avrupa’daki kesintiler böyle devam ederse, Avrupalı turist yönünü Türk turizmine ve Antalya’ya çevirir. Acenteler rezervasyonlarını Türkiye’ye kaydırabilir. Bu, Türkiye ve Antalya’daki tercihleri ve talebi artırır” dedi. Bu durumda otellerin jeneratörlerinin önemi de vurgulandı.

JENERATÖR DURUMU VE TURİSTLER

Kleopatra ve Damlataş bölgelerindeki her otelin jeneratöre sahip olduğunu belirten Şakiroğlu, ruhsat almak için jeneratör bulundurmanın zorunlu olduğunu söyledi. Geçmişte trafolardan kaynaklanan arızalar nedeniyle güçlü jeneratörlerin kullanıldığını ve sonrasında trafolara bakım yapılarak yenilerinin eklendiğini aktardı.

TURİZMDE OLUMLU ETKİLER VE OLUMSUZ DURUMLAR

Turizm bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin turistleri hızla etkilediğini belirten Şakiroğlu, “Asansörlerde kalan turistler olabiliyor. Eğlence yerleri ve oteller, bu tür kesintilerden olumsuz etkilenir. Uzun süreli kesintilerde tam bir kaos yaşanabilir. Kimse bu tür kesintileri istemez” diye konuştu.

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