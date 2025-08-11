Avşa Adası’nda Kaza Oldu

KAZA ANINDA OLUŞAN İLGİ ÇEKİCİ DETAYLAR

Balıkesir’in Marmara ilçesine ait Avşa Adası’nda gerçekleşen bir trafik kazasında sürücü Ali Ümit (64) yaşamını yitirdi. Kaza, sabah saat 06.00 civarında Avşa Adası’ndaki Çınarlı Koyu Angali mevkiinde meydana geldi. Gece kulübü sahibi olan Ümit, otomobilinin kontrolünü kaybetti ve bu nedenle yol kenarındaki bir kayaya çarparak takla attı. Otomobil, ardından şarampole yuvarlandı.

KURTARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası durumun bildirilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Ali Ümit’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ümit’in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Ali Ümit’in cenazesinin, yarın Avşa Adası’nda toprağa verileceği öğrenildi. Olayın ardından bölgedeki halk arasında büyük üzüntü duyuldu.