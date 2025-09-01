Avşa’da Adam Plajda Kendini Tatmin Etti

AVŞA’DA ŞOK EDİCİ OLAY

Balıkesir’in turistik noktası Avşa Adası’nda tuhaf bir olay yaşandı. Midesinin bulandığı bu durum, plajda tatil yapan yediden yetmişe herkesin dikkatini çekti. Şezlongda uzanan bir erkeğin davranışları, çevresindekilerin neye uğradığını şaşırmasına neden oldu.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Plajda insanlara bakarak kendini tatmin eden bu şahıs, karşısındakilerin büyük tepkisini topladı. O anları kaydeden bir vatandaş, bu şekilde bir davranış sergileyen kişinin bulunduğu yerin arka planına dikkat çekti ve “Plajda bir sürü aile var. Yaptığına bakın. Şoka girdim ben” ifadelerini kullandı. Bu tür olaylar, tatilcilerin Avşa’daki rahatını etkileyen unsurlar arasında yer aldı.