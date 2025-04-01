Avukat Argunağa’dan Kazacok Performansı

AVUKATLIK VE MÜZİK KARİYERİ

Tutuklu Selahattin Demirtaş’ın avukatlığını yapan ve seslendirdiği şarkılarla dikkat çeken Argunağa, sık sık sosyal medya üzerinden türkü paylaşımları yapıyor. Son yaptığı çıkışla bir Youtube kanalında konuk olarak katılan Argunağa, Sovyet ordusuna ait Katyusha isimli şarkının Kürtçe versiyonu olan Kazacok’u seslendirdi.

ŞARKI PERFORMANSININ BEĞENİSİ

Demirtaş’ın avukatının, ünlü Kürt sanatçı Ciwan Haco’nun derlediği Kazacok’u seslendirdiği anda aldığı beğeni dikkat çekti. Batman Barosu avukatlarından olan Batmanlı Mercan Argunağa’nın bu performansı, müvekkili Selahattin Demirtaş ile kıyaslanarak değerlendirildi.

SES BENZERLİĞİ

Ayrıca Argunağa’nın sesi, Kürt müzisyen Şivan Perwer’e benzetildi. Bu benzerlik, Argunağa’nın müziği ve geleneksel ezgilerle olan bağını somutlaştırıyor.