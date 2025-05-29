Avukat Epözdemir’in Tahliyesine Karar Verildi

TUTUKLULUK DURUMU VE TAHLİYE KARARI

Terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan avukat Fırat Epözdemir, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçları kapsamında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşen davada, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Duruşmaya, Fırat Epözdemir’in yanı sıra İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve diğer avukatları da katıldı. Ayrıca duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti.

Fırat Epözdemir, tutuklanmasının tamamen siyasi olduğunu savunarak, “İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi olmasaydım tutuklanmayacaktım” dedi. İnsan hakları ihlalleri üzerine çalıştığını ve avukat olmasına en büyük etkenin bu olduğunu vurguladı. Epözdemir, “İddianamede benim Bağcılar HDK başkanı olduğum iddia ediliyor. Bunun gerekçesi, HDK’ye yapılan operasyonda ele geçirilen Excel dokümanlarında ismimin geçmesi. HDK, 10-15 yıldır aktif bir şekilde çalışıyor, tüzüğü ve tabelası var. Bu nedenle bana ‘HDK illegal örgüttür’ diyemezsiniz.” diyerek suçlamaları reddetti.

SAVUNMA HUKUKU TEMSİLCİLİĞİ

Sanık Epözdemir’in avukatı İbrahim Kaboğlu da, “Baro olarak bir çalışma arkadaşımız eksik çalışıyoruz. Fırat’ın üzerine atılan suçlamalar kabul edilemez.” şeklinde ifade kullandı. Duruşmada görüşü sorulan savcı, Epözdemir’in tutukluluk halinin devamını talep etti.

MAHKEME KARARI VE GELECEK DAVA TARİHİ

Mahkeme heyeti, sanık Epözdemir’in adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmesine ve yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma, ek hususların sağlanabilmesi adına 9 Eylül tarihine ertelendi. İddianamede, Epözdemir’in, PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın talimatları doğrultusunda HDK Bağcılar başkanı olduğu, ve terör örgütü lehine faaliyetlerde bulunduğu iddiaları yer aldı. Epözdemir’in, “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar cezası isteniyor.