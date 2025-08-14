Avukat Epözdemir Rüşvetle Tutuklandı

AVUKAT REZAN EPÖZDEMİR TUTUKLANDI

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iki ayrı soruşturma çerçevesinde, hakimlik tarafından “rüşvete aracılık etmek” ve “rüşvet almak” suçlarından tutuklandı. Epözdemir hakkında ayrıca terör soruşturması da devam ediyor. Savcıya verdiği ifade basına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Epözdemir, basında yer alan MOSSAD ve CIA ajanlarıyla birlikte görüldüğü belirtilen fotoğraf hakkında soruları yanıtladı. “Orada hatırlamamakla birlikte onlara göre çok az bir süre kaldık. Hatta fotoğrafa bakıldığında tabağımın boş olduğu da görülecektir. Tam hatırlamamakla birlikte daha önce de belirttiğim gibi yaklaşık yarım saat, 45 dakika, belki 1 saat kadar oturduk, sonra da kalktık. Erken kalktığımıza eminim. CHP Genel Sekreter sıfatıyla Gürsel Tekin’in ricası üzerine katılmak durumunda kaldım. Masada neler konuşulduğunu duymadım, zaten benden uzakta konuşuldu her şey,” sözlerini sarf etti.

HTS KAYITLARIYLA ÇELİŞEN İFADELER

Epözdemir’in cevabı üzerine savcılık, HTS kayıtlarını gösterek, mekanda beyan ettiğinden daha fazla süre kaldığının tespit edildiğini bildirdi. Epözdemir ise bu durumu, “Ben söz konusu masadan söylediğim zaman diliminden kalktıktan sonra aynı mekanda meslektaşım olan, aynı zamanda ağabeyim olarak gördüğüm F.E.Y.’nin de orada olduğunu gördüm. Onların masasına gittiğimi de hatırlıyorum. Bu sebeple o saate kadar baz vermiş olabilirim,” diyerek yanıtladı.